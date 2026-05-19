The Russian economy is facing challenges due to the high military spending, which is consuming a significant portion of the federal budget. The speaker of the State Duma from the KPRF party, Renat Sulemannov, expressed his concerns about the need for an immediate end to the Russo-Ukrainian war, as the economy cannot sustain prolonged continuation. He also highlighted the impact of military spending on social and investment expenditures, leading to inflation and job losses in other sectors.

Депутат Госдумы от Новосибирской области (КПРФ) Ренат Сулейманов заявил о необходимости 'скорейшего завершения' российско-украинской войны, так как экономика РФ 'не выдержит длительного продолжения' По его словам, 40% федерального бюджета уходит на оборону и безопасность, что мешает развитию и инвестициям.

'Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости: экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы. Да, они обеспечивают занятость и зарплату в оборонных отраслях, выступают неким драйвером. Но одновременно влекут инфляцию и сокращение других расходов — социальных, инвестиционных.

Поэтому скорейшее завершение СВО просто необходимо. Спецоперация длится уже дольше Великой Отечественной. Дай бог, она закончится победой, а не промежуточным результатом', — сказал депутат.

'А что будет с людьми, занятыми в оборонке? С теми, кто сейчас под ружьем? Миллион человек вернутся на гражданку. Где рабочие места, достойная зарплата, социальная адаптация?

Проблем меньше не станет. Кроме того, встанет вопрос восстановления новых территорий. Я видел в 2022 году Мариуполь и в 2023-м степи Херсонской области: там не осталось ни домов, ни советской ирригации. Уже начали восстанавливать.

Но нужны и дальше колоссальные затраты бюджета', — заключил он. Согласно принятому Госдумой федеральному бюджету на 2026 год, военные расходы составят 12,93 триллиона рублей, а с учетом расходов на безопасность и правоохранительную деятельность -16,84 триллиона рублей. Это в полтора раза больше, чем совокупные социальные расходы (10,8 триллиона рублей). Новости о российской экономике сводят с ума: пока чиновники рапортуют об успехах, скептики предрекают ей неминуемый крах. И у обеих сторон есть свои аргумент





