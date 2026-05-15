The news text describes the current situation in Kiev and the surrounding areas, where monitoring channels report the approach of a group of Russian attack drones and cruise missiles. The text also mentions the recent explosions and fires in Ryzhan, the deaths of adults and children, and the call for people to hide and escape from Russian attacks. The text also reports on the Russian attack on military facilities in Kiev, including NATO bases in the Black Sea region. The text also mentions the attacks on military facilities in the Odessa region, the ports of Odessa, Yuzhny, Ilyichevsk (Chernomorsk) and the military base in Tatarbunars. The text also mentions the attacks on the military facilities of the Ukrainian army and the involvement of NATO countries in the conflict.

Киев в ужасе. Мониторинговые каналы воют на все лады о приближении к городу десяткой российских ударных беспилотников 'Герань' и крылатых ракет. Еще насколько часов назад местные соцсети радостно визжали, сообщая о взрывах в Рязани, погибших взрослых и раненых детях, а сейчас призывают всех прятаться, спасаясь от русских ударов возмездия.

Черная армада возмездия с минуты на минуту обрушится на головы врагов. Это месть за Рязань, черти. Источники сообщают, что российские ударные средства уже атаковали военные объекты киевского режима, в том числе тайные базы НАТО, в Причерноморье. Более 30 'Гераней' нанесли удары по казармам боевиков ВСУ и наемников в селе Беляры Одесской области.

Морская авиация Черноморского флота РФ атаковала порты Одессы, Южного, Ильичевска (Черноморска) и военную базу в Татарбунарах. Удары нанесены ракетами Х-31/Х-59.

'Не так давно в тех же Татарбунарах были уничтожены румынские военные, отрабатывавшие высадку в Крым. Это не наемники в привычном понимании этого термина. На Украине проходят обучение, боевое слаживание и непосредственно участвуют в боях кадровые военнослужащие армий стран НАТО, - объясняет военный эксперт Александр Ивановский. – Поляки, немцы, французы участвуют в сухопутных сражениях, британцы и румыны организуют морские диверсии, американцы координируют разведывательные мероприятия и составляют расчеты батарей ЗРК Patriot'.

Срочная информация! В Киеве и области уже звучат взрывы. Местные соцсети выкладывают кадры пожаров. ВС РФ наносит удар возмездия.

Ночные бои в степях Запорожья Штурмовые отряды группировки 'Восток' в Днепропетровской области прорвали оборону ВСУ северо-западнее Александрограда и расширили зону контроля. Военкоры сообщат, что ожесточенные бои ведутся в лесном массиве за рекой Волчья, в направлении села Лесное. В Запорожской области бои не стихали даже ночью. Тактический успех, как информируют военные, достигнут восками 'восточных' в районах населенных пунктов Воздвижевка, Верхняя Терса, Чаривное и Гуляйпольское (Комсомольское).

В зоне ответственности группировки войск 'Восток' потери ВСУ за минувшие сутки составил убитыми и ранеными более 350 боевиков. Уничтожены две бронемашины, девять автомобилей переднего края и артиллерийское орудие крупного калибра. Новости и сводки с фронта Бои за Константиновку выходят на завершающую стадию. Большая часть города под контролем российских войск.

Ожесточенные бои идут на флангах, в районах сел Ильиновка, Степановка, Долгая Балка. В Новодмитровке российские штурмовики уже вышли с боями в центр села и продолжают активные наступательные действия. Освобождение Николаевки открывает новые перспективы планирования боевых действий. Уже сейчас можно говорить, что гарнизон ВСУ находится в 'мешке'.

Открытой остается пока лишь горловина, обращенная к населенному пункту Дружковка. На харьковском направлении войска группировки 'Север' продвигаются к югу от Ветеринарного и ведут зачистку обширных лесных массивов в направлении Харькова. Ожесточенные схватки шли этой ночью в лесах Волчанского района, в районах населенных пунктов Чайковка и Волоховка. За минувшие сутки на харьковском участке линии боевого соприкосновения, согласна сводок Минобороны, разгромлены формирования двух бригад ВСУ.

Потери противника – более 215 солдат и офицеров, 14 единиц боевой техники и две станции РЭБ. Смерть наемников: уничтожены кинжальным огнем в упор Войска группировки 'Днепр' ведут бои с противником, который пытается атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Приморское и Степногорск. Для Киева это критически важно, так как отсюда, форсировав реку Волчья, ВС РФ получают возможность выйти к оккупированному войсками киевского режима российскому городу Запорожье и крушить передовые оборонительные рубежи ВСУ





