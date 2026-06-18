Russia-ASEAN Summit: Strategic Directions for Cooperation

The Russia-ASEAN Summit, held in the presence of President Marcos of the Philippines, resulted in the signing of the Kazan Declaration and the Plan of Action for Russia-ASEAN cooperation. The Kazan Declaration emphasized the commitment of all the countries to building a fair and democratic multipolar world based on the principles of international law and the UN Charter. The Plan of Action focused on strengthening political and security ties, trade and investment, cultural and humanitarian exchanges, and cooperation in the fields of economy, politics, and security.
В.Путин: Уважаемый господин Маркос! Дамы и господа! Мы с господином Фердинандом Маркосом, Президентом Филиппин, государства, председательствующим сейчас в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, хотели бы проинформировать вас об итогах только что завершившегося очередного саммита Россия – АСЕАН.
Нам действительно удалось хорошо и продуктивно поработать. Наша встреча прошла в дружеской и деловой атмосфере. В ней приняли участие лидеры, главы правительств, ведущие политики и государственные деятели из всех одиннадцати стран АСЕАН, а также Генеральный секретарь Ассоциации. Всё это наглядно свидетельствует о реальной заинтересованности и России, и государств Юго-Восточной Азии в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с опорой на проверенные временем традиции дружбы и накопленный опыт многопланового и плодотворного партнёрства.
Стратегические направления взаимодействия России и стран АСЕАН на перспективу зафиксированы в одобренной по итогам саммита Казанской декларации. В ней особо подчёркнута приверженность всех наших государств формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и уставе ООН. Принят и План действий Россия – АСЕАН, содержащий конкретные меры по укреплению связей нашей страны с Ассоциацией в политике и безопасности, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной областях.
Отмечу, что в ходе саммита было озвучено много конструктивных и полезных практических соображений, касающихся активизации партнёрства в экономической сфере, участники высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли, улучшение её структуры, за расширение взаимных капиталовложений. Для этого важно переходить в финансовых расчётах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять остающиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры. Хорошие возможности для этого имеются у всех наших стран. Это касается диверсификации коммерческих обменов.
Россия предлагает нарастить экспорт в государства АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая и удобрения, и лекарственные препараты. При этом, разумеется, продолжим поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствие и энергоносители. Наша страна оказывает государствам региона содействие в развитии атомной энергетики.
«Росатом» обладает уникальными технологиями возведения электростанций на основе самых высоких стандартов безопасности и экологии и может не только строить атомные электростанции, но и помогать в создании с нуля и под ключ новой отрасли мирного атома, обучать профильных специалистов, передавать опыт и знания по таким направлениям, как ядерная медицина, применение ядерных технологий в других сферах, включая сельское хозяйство и так далее. Россия и государства АСЕАН многое делают для укрепления сотрудничества в транспортной сфере.
Расширяются трансконтинентальные морские и железнодорожные грузоперевозки, прокладываются новые маршруты, запускаются совместные логистические сервисы. На регулярной основе осуществляются консультации по таким острым темам, как борьба с терроризмом, наркотрафиком, оргпреступностью, безопасное использование цифровых технологий. Намерены и далее сообща продвигать взаимодействие в области кибербезопасности и информационно-коммуникационных систем. Ведущие российские IT-компании делятся с азиатскими коллегами своими передовыми разработками в таких секторах, как защита данных, искусственный интеллект, технологии умного города и так далее.
Большое внимание в ходе саммита было уделено развитию гуманитарных обменов, контактов в культуре, науке, спорте и туризме. Россия традиционно помогает странам Юго-Восточной Азии в подготовке национальных кадров. В настоящее время в наших вузах получают образование, в том числе на бюджетной российской основе, порядка 5 тысяч граждан из государств региона. Весомый вклад в укрепление академических связей уже на протяжении более 15 лет вносит центр АСЕАН при МГИМО.
Растут встречные туристические потоки, чему способствует регулярное прямое авиасообщение между Россией и странами АСЕАН. В прошлом году количество россиян, посетивших курорты Юго-Восточной Азии, увеличилось на 37 процентов. Примерно на столько же выросло и число туристов из региона в нашу страну – на 34 процента. Мы, конечно, всегда рады зарубежным гостям, тому интересу, который они проявляют к нашей истории, культуре и богатым народным традициям России.
И, к слову, одна из таких древнейших традиций, древних традиций – праздник Сабантуй, который пройдёт в эти дни здесь, в Казани, да и в других регионах Поволжья, – является лучшим тому подтверждением. Хотел бы поздравить всех, кто будет праздновать эти события, а они приурочены к окончанию весенних полевых работ традиционно. Хотел бы всех поздравить с этим. Если у кого-то из участников нашего саммита будет возможность задержаться на пару дней, то, уверен, яркая, разнообразная программа этих торжеств произведёт впечатление. Спасибо за внимание
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