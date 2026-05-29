The leaders of Russia, Belarus, Kazakhstan, and Kyrgyzstan have requested Armenia to hold a referendum on its membership in the European Union (EU) or continued membership in the Eurasian Economic Union (EEU). They argue that the preparation of Armenia for EU membership poses significant risks to the economic security of EEU member states and that they need to prevent the associated damage.
Власти России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана потребовали от Армении провести референдум и решить вопрос о том, остается ли страна в Евразийском экономическом союзе. В совместном заявлении Владимира Путина, Александра Лукашенко, Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова говорится, что подготовка Еревана к вступлению в ЕС несет «существенные риски для экономической безопасности» для стран ЕАЭС.
Авторы заявления считают, что им необходимо «предотвратить связанный с этим ущерб». Разделяем позицию о необходимости проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее неоднократно говорил, что Ереван, пока это возможно, продолжит одновременно сотрудничать с западными странами и государствами ЕАЭС. Как только Ереван лишится такой возможности, народ Армении, по его словам, сделает выбор. 7 июня в Армении пройдут парламентские выборы.
На этом фоне отношения Москвы и Еревана резко ухудшились. Россия обвиняет действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна в прозападном курсе. Москва также требует допустить к выборам главу российской промышленно-строительной группы «Ташир», бизнесмена Самвела Карапетяна. В ответ на попытки Еревана сближаться с Евросоюзом, Россия начала вводить ограничения на импорт продукции из Армении.
"Мы больше не надеемся на одного союзника. Армения — это уже не ограбленная вами и вашими партнерами страна" Пашинян выступил на предвыборном митинге — и ответил на слова Лукашенко о том, что Армения "никому не нужна" Кремлеботы уже два месяца пишут, что Пашинян готовится к войне с Россией. И вот неожиданность: Путин сказал, что Армения пошла по пути УкраиныНедавно все обсуждали, как Пашинян рассказывает Путину о демократии и соцсетях, которые "на 100% свободны".
На деле это была очень важная встречаПашинян на встрече с Путиным в Кремле рассказал ему о демократии и свободе слова. А еще добавил, что в Армении нет политзаключенны
Armenia EU Membership Eurasian Economic Union Russia Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Nikol Pashinyan Samvel Karapetian Russian-Armenian Relations Russian-Armenian Conflict Armenian-Russian Conflict Armenian-Russian Relations Armenian-Russian Cooperation Armenian-Russian Trade Relations Armenian-Russian Political Relations Armenian-Russian Military Relations Armenian-Russian Cultural Relations Armenian-Russian Economic Relations Armenian-Russian Social Relations Armenian-Russian Environmental Relations Armenian-Russian Humanitarian Relations Armenian-Russian Educational Relations Armenian-Russian Health Relations Armenian-Russian Sports Relations Armenian-Russian Tourism Relations Armenian-Russian Media Relations Armenian-Russian Political Relations Armenian-Russian Military Relations Armenian-Russian Cultural Relations Armenian-Russian Economic Relations Armenian-Russian Social Relations Armenian-Russian Environmental Relations Armenian-Russian Humanitarian Relations Armenian-Russian Educational Relations Armenian-Russian Health Relations Armenian-Russian Sports Relations Armenian-Russian Tourism Relations Armenian-Russian Media Relations Armenian-Russian Political Relations Armenian-Russian Military Relations Armenian-Russian Cultural Relations Armenian-Russian Economic Relations Armenian-Russian Social Relations Armenian-Russian Environmental Relations Armenian-Russian Humanitarian Relations Armenian-Russian Educational Relations Armenian-Russian Health Relations Armenian-Russian Sports Relations Armenian-Russian Tourism Relations Armenian-Russian Media Relations Armenian-Russian Political Relations Armenian-Russian Military Relations Armenian-Russian Cultural Relations Armenian-Russian Economic Relations Armenian-Russian Social Relations Armenian-Russian Environmental Relations Armenian-Russian Humanitarian Relations Armenian-Russian Educational Relations Armenian-Russian Health Relations Armenian-Russian Sports Relations Armenian-Russian Tourism Relations Armenian-Russian Media Relations Armenian-Russian Political Relations Armenian-Russian Military Relations Armenian-Russian Cultural Relations Armenian-Russian Economic Relations Armenian-Russian Social Relations Armenian-Russian Environmental Relations Armenian-Russian Humanitarian Relations Armenian-Russian Educational Relations Armenian-Russian Health Relations Armenian-Russian Sports Relations Armenian-Russian Tourism Relations Armenian-Russian Media Relations Armenian-Russian Political Relations Armenian-Russian Military Relations Armenian-Russian Cultural Relations Armenian-Russian Economic Relations Armenian-Russian Social Relations Armenian-Russian Environmental Relations Armenian-Russian Humanitarian Relations Armenian-Russian Educational Relations Armenian-Russian Health Relations Armenian-Russian Sports Relations Armenian-Russian Tourism Relations Armenian-Russian Media Relations Armenian-Russian Political Relations Armenian-Russian Military Relations Armenian-Russian Cultural Relations Armenian-Russian Economic Relations Armenian-Russian Social Relations Armenian-Russian Environmental Relations Armenian-Russian Humanitarian Relations Armenian-Russian Educational Relations Armenian-Russian Health Relations Armenian-Russian Sports Relations Armenian-Russian Tourism Relations Armenian-Russian Media Relations Armenian-Russian Political Relations Armenian-Russian Military Relations Armenian-Russian Cultural Relations Armenian-Russian Economic Relations Armenian-Russian Social Relations Armenian-Russian Environmental Relations Armenian-Russian Humanitarian Relations Armenian-Russian Educational Relations Armenian-Russian Health Relations Armenian-Russian Sports Relations Armenian-Russian Tourism Relations Armenian-Russian Media Relations Armenian-Russian Political Relations Armenian-Russian Military Relations Armenian-Russian Cultural Relations Armenian-Russian Economic Relations Armenian-Russian Social Relations Armenian-Russian Environmental Relations Armenian-Russian Humanitarian Relations Armenian-Russian Educational Relations Armenian-Russian Health Relations Armenian-Russian Sports Relations Armenian-Russian Tourism Relations Armenian-Russian Media Relations Armenian-Russian Political Relations Armenian-Russian Military Relations Armenian-Russian Cultural Relations Armenian-Russian Economic Relations Armenian-Russian Social Relations Armenian-Russian Environmental Relations Armenian-Russian Humanitarian Relations Armenian-Russian Educational Relations Armenian-Russian Health Relations Armenian-Russian Sports Relations Armenian-Russian Tourism Relations Armenian-Russian Media Relations Armenian-Russian Political Relations Armenian-Russian Military Relations Armenian-Russian Cultural Relations Armenian-Russian Economic Relations Armen
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Forbes Russia's '30 до 30' Ranking: A Thorough Selection Process and Notable WinnersThe '30 до 30' ranking by Forbes Russia is a prestigious list of 30 young professionals aged 30 or under, selected based on their achievements, recognition in their respective fields, and potential for success. The criteria remain unchanged, with the exception of the age limit. The rigorous selection process ensures that the winners are truly deserving and not just lucky. Notable winners include entrepreneurs, executives, financiers, and creative professionals, as well as athletes. The ranking has become a media accelerator for young Russians, helping them gain recognition and success.
Read more »
Russia Will Not Attack Ukrainian Buildings, But Secret Underground Bases ExistRussia will not attack the Ukrainian buildings of the Verkhovna Rada and Zelensky's office, as they are not the centers of decision-making. However, secret underground bases exist, as revealed by former deputies of the Verkhovna Rada, who also mentioned the existence of bunkers in Kyiv, Lviv, and other cities. The exact locations of these bases are classified as state secrets.
Read more »
Russian News TextThe news text in Russian about the unprecedented situation in the retail industry and the decline in the number of stores in Russia for the first time since 2025.
Read more »
Russian Crypto Regulation Bill Introduces Cooling-off Period for Cryptocurrency Withdrawals to Prevent FraudA proposed bill in Russia aims to regulate cryptocurrencies and introduce a 'cooling-off period' for users to verify transactions before withdrawing funds, aiming to reduce risks of fraud and unauthorized transfers.
Read more »
Russia accused of drone crash in Romania, sparking fire and casualtiesThe incident occurred in the city of Galați, 10 km from the Ukrainian border. Bucharest has blamed Russia for the incident, but no evidence has been presented to support this claim. The European Commission's President Ursula von der Leyen and other leaders have expressed solidarity with Romania and pledged to increase pressure on Russia.
Read more »
Le Figaro readers criticize Zelenskyy's demand for US missile deliveries, link it to election avoidanceLe Figaro readers have criticized the demand made by Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy for the US to accelerate missile deliveries to Ukraine's air defense systems. Some users have linked Zelenskyy's actions to his reluctance to hold elections, suggesting he is trying to stay in power for a few more years. Others have pointed out the significant financial support from European countries, asking if Zelenskyy has used the 90 billion euros from the EU for himself.
Read more »