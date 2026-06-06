Russian IT Industry Develops Its Own Model of Development

The Russian IT industry has developed its own model of development based on technological independence, openness to partnerships, and a focus on user needs. This was stated by the CEO of News Media Holding, Maxim Iksanov, at the St. Petersburg International Economic Forum during a session on 'Human - State - Business: Evolution of Digital Interaction and Development of Russian Online Platforms'. He mentioned that in the past, most digital tools in the country had foreign origins. However, it is now necessary to move towards creating domestic solutions, forming a qualitatively new experience between a person, a state, and entrepreneurs.

Российская ИТ-отрасль выработала собственную модель развития, основанную на сочетании технологической независимости, открытости к партнерствам и ориентации на потребности пользователей. Об этом заявил генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме во время сессии «Человек – государство – бизнес: эволюция цифрового взаимодействия и развитие российских онлайн-платформ».

Он напомнил, что раньше большинство цифровых инструментов в стране имели иностранное происхождение. Но сейчас необходимо переходить к созданию собственных решений, формирующих качественно новый опыт между человеком, государством и предпринимателями, добавил Иксанов. На сессии «Человек – государство – бизнес: эволюция цифрового взаимодействия и развитие российских онлайн-платформ» обсуждали вопросы цифрового суверенитета, развития отечественных платформ, внедрения искусственного интеллекта, создания единых цифровых экосистем и повышения качества пользовательского опыта. Максим Иксанов выступил модератором.

Среди участников – министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Участники сошлись, что российские компании сумели адаптироваться к внешним ограничениям и за последние годы сформировали полноценную цифровую инфраструктуру в ключевых сферах – финансах, электронной коммерции, государственных услугах. Как напомнил Шувалов, ограничения касались и платежей, и цифровых сервисов, но основные приложения продолжают работать. В качестве развития собственного российского решения взаимодействия человека, государства и бизнеса гендиректор VK Владимир Кириенко назвал создание цифрового ID.

По его словам, уникальная технология позволяет идентифицировать человека без длинного пути логинов, паролей и дополнительных действий. Благодаря чему открылось большое количество сценариев применения, заявил Кириенко. Внимание было уделено и теме сотрудничества между государством и бизнесом. Предприниматели пришли к выводу, что дальнейшее развитие цифровой экономики невозможно без партнерства между технологическими компаниями, финансовым сектором, телекомом, ритейлом и государственными институтами.

По итогам сессии участники согласились, что конкуренция и кооперация в цифровой среде не противоречат друг другу. Как отметил Иксанов, запросы и потребности пользователей, бизнеса и государственных организаций меняются, но все они нацелены на максимально эффективное взаимодействие друг с другом. Что экономика России за три последних года выросла на 10,3%. При этом среди растущих отраслей он назвал IT.

Также на форуме Заместитель председателя правительства РФ, что по итогам 2025 г. прибыль российских IT-компаний увеличилась на 20%, выручка – на 15%. При этом цифровые решения помогают развитию бизнеса. Например, по словам директора АО «Русская медиагруппа» Дмитрия Медникова, ИИ позволяет увеличить производительность медиабизнеса в 10 раз, а для новых проектов – до 40 раз





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