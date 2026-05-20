Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping signed a solid package of documents during their talks in Beijing, Putin said in his statements after the talks. The documents include intergovernmental, interdepartmental, and corporate ones, with some of them signed in China itself. Many of them are aimed at further deepening economic cooperation, Putin emphasized.

Москва, 20 мая - АиФ-Москва. Россией и Китаем был подписан солидный пакет документов, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе заявлений по итогам российско-китайских переговоров в Пекине.

Он указал, что речь идет о межправительственных, межведомственных и корпоративных документах, часть из которых была подписана как раз в Китае.

«Многие из них нацелены на дальнейшее углубление экономической кооперации», — подчеркнул российский лидер. Путин находится в Китае с официальным визитом (19–20 мая). Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе пресс‑конференции, в частности, указал на необходимость дальнейшего укрепления политического взаимодействия между двумя странами. Встреча лидеров.

Российские компании полностью переходят на отечественную разработку инфрастуры, отмечает ПутинPrezident Putin notes that Russian companies have completely switched to Russian-developed infrastructure, and Russian service providers today store confidential data within the country and provide protection tools. He also highlighted the increasing demand for cloud solutions among businesses and industries. Furthermore, Putin emphasized that the market for artificial intelligence (AI) in Russia has grown almost twice as fast as the rest of the technology sector.

Российский Президент заявил об достижении новых высот в отношениях с КитаемRussian President Vladimir Putin announced that the relations between Russia and China have reached unprecedented levels, with the two countries actively developing contacts in politics, economics, defense, and expanding humanitarian exchanges. Putin also mentioned that he sincerely values the President of China Xi Jinping's long-term cooperation with Russia and that Russia and China fully settle mutual trade payments in rubles and yuan. The Russian President expressed great respect for Chinese history, culture, and is interested in deepening dialogue between the two countries' peoples. The strategic alliance plays a stabilizing role on the world stage, aiming to contribute to global peace and prosperity.

