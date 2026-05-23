Russian Football Cup Final Preview: Main Details Revealed, Final Game Tickets Sold Out

Ria Novosti provides an in-depth look at the upcoming Russian Football Cup Final, including the history of the two teams' meetings and other key details of the match. The upcoming final is expected to shatter the attendance record for the competition, as tickets have been sold out. The winner of the final will secure the right to participate in the Super Cup match on July 18.
В преддверии суперфинала Кубка России по футболу сезона-2025/26 РИА Новости рассказывает главное об участниках грандиозного противостояния, истории их встреч и других деталях принципиального матча на главной арене страны.
"Краснодар" ни разу не выигрывал Кубок России. Хотя дважды играл в решающих матчах: в сезоне-2013/14 против "Ростова", а через девять лет - против ЦСКА. Что досадно для "быков" и Сергея Галицкого, оба раза команда проиграла в сериях пенальти. В 2014-м Юрий Газинский не сумел переиграть Стипе Плетикосу, а уже в 2023-м южан остановил великолепный Игорь Акинфеев.
"Спартак" побеждал последний раз в 2022 году, когда в драматичнейшей битве с "Динамо" дожал под руководством Пауло Ваноли "бело-голубых" и затем отметил триумф под песню Максим "Знаешь ли ты…". И с того момента - ни одного трофея. Шанс спасти сезон: "быки" долго лидировали, но провалились на финише и в итоге остались с серебром. А "Спартак" мог стать бронзовым призером, медали сами шли в руки "красно-белым...
" Всего команды провели друг с другом 38 матчей, и счет 22-14 в пользу "красно-белых". Впрочем, в последние годы у команд практически равенство по победам: они чередуют успешные встречи и проигранные. Однако в нынешнем сезоне (не без судейского скандала) "быки" дважды брали верх над "Спартаком" с одинаковым счетом 2:1. Для Хуана Карлоса Карседо этот трофей может стать первым у руля "Спартака".
Ни Гильермо Абаскаль, ни Деян Станкович так и не взяли золото с "народной командой" - испанец может сделать это уже на пятый месяц своей работы с москвичами. Ожидается, что воскресный матч побьет рекорд посещаемости финалов Кубка России, который был установлен четыре года назад (69 306 зрителей). Как сообщили РИА Новости, на игру реализовали более 90 процентов билетов при коммерческой вместимости около 73 тысяч зрителей.
Возможно, этот матч станет последним в футболках "Краснодара" для лидеров клуба лучшего ассистента чемпионата России Эдуарда Сперцяна и лучшего бомбардира РПЛ Джона Кордобы. Первого уже давно сватают в европейские клубы, а второй, если сможет зажечь с колумбийцами на ЧМ-2026, однозначно привлечет внимание представителей топ-5 чемпионатов. Организаторы отмечают, что на кону суперфинала будет стоять не только хрустальный Кубок России, но и более 151 миллиона рублей призовых: около 113 млн получат триумфаторы, а проигравших утешат почти 38 миллионами.
По мнению букмекеров, "Краснодар", приезжающий в Москву на одну из любимых арен спартаковских фанатов, не будет фаворитом - очень близкие коэффициенты 2.6-2.7 на обоих участников суперфинала. Победитель суперфинала получит право сыграть в матче за Суперкубок России, который состоится 18 июля. Соперник известен - это петербургский "Зенит", вернувший себе золото РПЛ в "юбилейный сезон".
