Russian President's Speech at PmEf 2026: Lengthiest in Years

President Vladimir Putin's speech at the PmEf 2026 lasted 45 minutes, making it one of the longest in recent years. The speech was one of the most extensive in recent years, with the previous record being set in 2023 with a duration of 1 hour and 19 minutes. The average duration of President Putin's speeches at PmEf has increased over the years, with the average duration being around 45 minutes in the past, but the longest speech was in 2012 with a duration of 49 minutes.

Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ-2026 продлилось 45 минут. За последние годы это стало одной из самых ёмких речей главы государства на площадке форума.

Примерно столько же выступление российского лидера занимало пять лет назад. В последние годы программные заявления Путина на ПМЭФ нередко били рекорды по продолжительности. Самой длинной стала речь 2023 года — около 1 часа 19 минут. В 2022 году выступление президента длилось примерно 1 час 14 минут, в 2024-м — ровно час, а в прошлом году — 55 минут.

До этого одной из наиболее продолжительных была 49-минутная речь на форуме 2012 года. В 2021 году выступление Путина также заняло около 45 минут. В прежние годы средняя продолжительность речи президента России на ПМЭФ составляла примерно полчаса. Так было в 2019, 2016, 2015, 2014 и 2013 годах.

Самыми короткими стали выступления 2018 и 2017 годов — около 20 минут. В 2020 году форум не проводился из-за пандемии коронавируса. После этого слово взяли иностранные участники сессии, а затем начнётся дискуссия. Большая часть вопросов, как ожидается, адресована российскому лидеру.

В заседании участвуют президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Танзании Самия Сулуху Хасан, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман аль-Сауд. отведено около трёх часов. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики





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Russian President Pmef Speech Duration Record Average Duration Transformation Of Global Economy

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