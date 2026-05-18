For the past five weeks, a mysterious, elusive Russian fighter jet, also known as the 'ghost' or 'pristina', or 'borisov' in Russian slang, has been wreaking havoc on Ukrainian forces' supply lines and logistics. This jet, a fifth-generation fighter plane called the Su-57, has been carrying out stealthy, pinpoint strikes, leaving Ukrainian forces baffled and in disarray.
Москва, 18 мая - АиФ-Москва. В небе над приграничными районами России уже несколько недель происходит нечто, что заставляет украинское командование нервничать и пересматривать схемы снабжения своих войск.
Речь идёт о российском истребителе пятого поколения Су-57, который украинские военные прозвали «самолётом-призраком». Это имя он получил не случайно: машина внезапно появляется из ниоткуда, наносит точечный удар и мгновенно исчезает с радаров, оставляя противника в недоумении и страхе. Бывший военный летчик, известный под псевдонимом Fighterbomber, в беседе с aif.ru объяснил успех операций самолёта-призрака. По его словам, успех этой машины — не случайность, а закономерный итог грамотной тактики и передовых технологий.
Пять недель террора: как работает «борт-призрак». Украинские ресурсы сообщили о пугающем ВСУ российском истребителе пятого поколения Су-57. Уточняется, что в течение пяти недель самолёт-призрак запускает ракеты из воздушного пространства Курской области, а затем исчезает. Основными целями стали железнодорожные узлы, сортировочные станции и склады, через которых на Украину идёт помощь из Германии и Бельгии.
Именно через эти логистические хабы западное оружие поступает на передовую. И именно по ним бьёт «призрак», парализуя снабжение украинских войск. Действует ли это один конкретный "борт-призрак", или ВКС РФ развернули в данном секторе полноценное звено обновлённых Су-57, украинская сторона не уточняет. Но факт остаётся фактом: российская авиация нашла способ эффективно работать в ближнем тылу противника, практически не рискуя быть обнаруженной. Почему Су-57 называют неуловимым: мнение военного лётчик
Su-57 Russian Ghost Ukrainian Forces Supply Lines Russian Fifth-Generation Fighter Russian Military Tactics
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
News Title for Russian ArticleNews description for Russian article.
Read more »
ВС РФ поразили объекты энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры Украины в ответ на террористические атакиThe Russian Aerospace Forces (VKS) conducted strikes on Ukrainian energy, transportation, airbase, and port infrastructure in response to terrorist attacks by Ukraine on civilian targets in Russia. The VKS also intercepted and destroyed more than 40 drones in the skies over Moscow Oblast.
Read more »
Update on the situation in the Donetsk People's RepublicThe number of casualties and wounded civilians caused by the attacks of Ukrainian armed forces in the Donetsk People's Republic.
Read more »
Украинские боевики в Запорожской области понесли военные loses в результате удараRussian news report about the attack on a temporary post of Ukrainian militants in the area of Orehov and the subsequent incidents in Zaporozhskaya oblast
Read more »
«Барселона» первой в истории выиграла все 19 домашних матчей сезона Ла Лиги«Барселона» – первая команда за всю историю Ла Лиги, которая выиграла 19 из 19 домашних матчей в одном сезоне (57 забитых голов и 10 пропущенных).
Read more »
Ukrainian Extremist Website 'Mirotvor' Adds Russian Hockey Stars to DatabaseThe Ukrainian extremist website 'Mirotvor' has added the names of three Russian hockey players to their database, including three-time world champion and five-time Gagarin Cup winner Danis Zaripov, three-time Russian champion Alexei Chupin, and Chelyabinsk 'Tractor' forward Alexander Kadajkin. The website accuses the athletes of violating 'sovereignty and territorial integrity' of Ukraine and supporting the special military operation.
Read more »