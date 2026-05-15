Russian Travel Blogger Compares Cost of Living in Europe and Russia in 2026

5/15/2026 6:12 AM
A Russian travel blogger compares the cost of living in Europe and Russia in 2026, highlighting the differences in prices for groceries, housing, and the quality of Italian products.

Российская тревел-блогерша, переехавшая в Италию, сравнила стоимость жизни в Европе и на родине в 2026 году. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе Автор материала отметила, что ее муж-итальянец уже бывал в России, но при посещении страны в текущем году его удивили местные цены.

"Тогда ему и его друзьям показалось, что все было очень дешево и доступно. По их описанию, они шиковали: жили в центре, угощали незнакомцев в барах, ходили по ресторанам каждый день, ездили исключительно на такси. И вот он приехал, ожидая такого же, а цены в супермаркетах уже почти как в Италии", — добавила россиянка. Супруги остановились в Крыму, так как девушка оттуда родом.

После посещения магазина, блогерша привела такое сравнение ценников: литр молока в Италии стоит 1,5 евро (128 рублей), в Крыму — 114 рублей; десяток яиц в европейской стране — 2,5 евро (213 рублей), на российском полуострове — от 60 до 80 рублей; 250 граммов сливочного масла по европейскому ценнику — 2,5 евро (213 рублей), 280 рублей — по местной цене. Путешественница заключила, что в России стоимость продуктов дешевле, особенно на куриное филе, которое по европейским меркам оценивается в 11 евро (940 рублей).

Однако разница в ценообразовании заметно сокращается. Также качество итальянских продуктов, по мнению россиянки, выше. Также путешественница сравнила аренду жилья в Милане и в столице России.

"В Москве однушку со свежим ремонтом в спальном районе обойдется в среднем в 60-85 тысяч рублей. В Милане за аналогичный комфорт в отдалении от центра придется отдать не менее 1,1 — 1,4 тысячи евро (от 120 до 140 тысяч рублей)", — объяснила блогерша.итальянцев фразой "боятся говорить что-то о мигрантах"

