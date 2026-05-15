Russian Farewell Ceremony Held for Russian and Soviet TV Personality

A Russian farewell ceremony was held in Moscow for Vladimir Molchanov, a Soviet and Russian TV personality who passed away on May 11 at the age of 76. Molchanov was a journalist who held the position of correspondent for APN and covered Nazi criminals in his work. Molchanov also worked as a TV personality and authored the 'Non-Routine Notes' show, and was known as a night talk show presenter in Russia. Molchanov reportedly passed away due to health issues.

В Москве прошла церемония прощания с советским и российским телеведущим и журналистом Владимиром Молчановым. Он скончался 11 мая на 76-м году жизни. Отпевание Молчанова состоялось в церкви Космы и Дамиана в Шубине.

Проститься с ним в Столешников переулок пришли Константин Эрнст, Владимир Познер, Александр Любимов, режиссер и продюсер Иван Цыбин, ведущий Дмитрий Крылов, телеведущие Елена Ханга, Владислав Флярковский, Татьяна Веденеева, Александр Гурнов и другие коллеги и знакомые Молчанова. Константин Эрнст. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов "В моем телефоне уже много номеров, по которым невозможно позвонить, сказал журналистам Иван Цыбин. — Но рука не поднимается эти номера удалить.

И теперь среди них будет номер Владимира Кирилловича - удалить номер Молчанова я не смогу". Цыбин добавил, что о Молчанове скорбит и академики, и дворники - самые разные люди, между которыми, казалось, нет ничего общего. Дмитрий Крылов. Фото: Аифф/ Игорь Харитонов "Он удивительным образом умел объединять людей, это была его способность - объединять людей и вокруг себя и вокруг экрана.

Царство его небесное", — заключил Цыбин. Телеведущий и автор передачи "Непутевые заметки" Дмитрий Крылов назвал Молчанова самым порядочным и достойным человеком, он вспомнил, что их последняя встреча состоялась на восточный Новый год - это был традиция их семей, они много лет встречали этот праздник вместе. Александр Любимов. Фото: Аифф/ Игорь Харитонов "И я не забуду, что когда-то он доверил мне самое дорогое, что у него было - свою жену, с которой мы вместе снимали в Эквадоре", — вспомнил Крылов.

Эрнст, Познер и Любимов не стали давать комментарии СМИ. Владимир Молчанов - персона для отечественного телевидения легендарная. Он родился в 1950-м, окончил филологический факультет МГУ, где учил голландский язык; там же познакомился с будущей женой Консуэло Сегурой - дочерью испанца, которого родители вывезли в СССР после поражения республиканской армии в Гражданской войне 1936-1939 годов. После окончания вуза Молчанов около 16 лет отработал в Нидерландах, был корреспондентом АПН, сам готовил видеорепортажи.

Одновременно он искал нацистских преступников, которые скрывались от правосудия - за свои журналистские расследования, изданные под названием "Возмездие должно свершиться", он получил премию имени Максима Горького. В 1986-м Молчанов вернулся в СССР и начал работать на телевидении. Elena Khang





