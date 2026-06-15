A 44-year-old Russian citizen, known for his satirical caricatures of Russian and Belarusian political figures, was shot dead in Belarus. The suspected murderer is a Belarusian citizen who was arrested near the Belarusian consulate in Bialpolotsk. The police are still searching for the other suspect.
лишь, что это 44-летний гражданин России. По данным ведомства, его застрелили на парковке у одного из жилых комплексов города. Телеканал wPolsce24 передает, что убийца несколько раз выстрелил в художника с близкого расстояния.
Прибывшим на место врачам спасти Скрепецкого не удалось. После убийства полиция перекрыла улицы и выезды из города, а также взяла под охрану школы и детские сады, где могли быть дети убитого. Телеканал утверждает, что предполагаемых убийц, скорее всего, было двое. Одного из них задержали возле белорусского консульства в Бяла-Подляске.
По неофициальным данным, это гражданин Беларуси. По информации DzikMedia, убийц художника на место преступления привез таксист из Беларуси. Когда ему стали угрожать пистолетом, он испугался и попытался сбежать на территорию консульства Беларуси. Неясно, имеют ли в виду wPolsce24 и DzikMedia одного и того же человека.
Официально полиция сообщает, что преступника все еще ищут. Семен Скрепецкий (настоящее имя Роберт Кузовков) — уроженец Алтая, который известен карикатурами на политиков. Он рисовал ироничные портреты Владимира Путина, Александра Лукашенко, Рамзана Кадырова и Алексея навального. Скрепецкий также критиковал власти Украины и попал в украинскую базу «Миротворец»
Russian Citizen Belarusian Citizen Artistic Caricature Political Figures Murder Belarus Bialpolotsk Belarusian Consulate
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