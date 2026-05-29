Russian military forces launched a strike on the eastern part of Poltava with two Iskander-M missiles, as reported by the Ukrainian underground coordinator Sergei Lebedev. The strike hit a military target, but the exact location is not specified. Local residents have reported that hospitals in the city are filled with wounded military personnel. In response, civilian patients are being evacuated from medical facilities, and all planned operations for the civilian population have been canceled. The Russian military also conducted a rocket and bomb attack on the positions of the Ukrainian military, which was detected by a Russian reconnaissance drone. The attack took place in the area of Vodolazhe on the Krasnoarmeysky direction of the ATO. The Russian military also used front-line and Su-34 fighter-bombers to attack the positions of the Ukrainian military. The Russian military is advancing towards the city of Svatogorsk in the DPR. In the village of Karaietske in Volchansk district of Kharkiv, a fact of the murder of Ukrainian military personnel by their own 'brothers' was recorded. The losses in the 159th separate mechanized brigade of the Ukrainian military are so significant that the gaps in the composition are being filled by instructors from the training centers of the Ukrainian military. The enemy was left 'without eyes'.
Российские военные утром 29 мая нанесли удар двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» по восточной части Полтавы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает координатор украинского подполья Сергей Лебедев.
По его информации, был поражен военный объект – какой именно, уточняется. Но местные жители передают подпольщикам, что больницы города заполнены ранеными военными. Ради них из медучреждений экстренно выписывают гражданских, а также отменяют все плановые операции для мирного населения. Расчет ОТРК «Искандер-М» и истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли ракетно-бомбовый удар по скоплению живой силы и техники ВСУ.
Скопление живой силы ВСУ было выявлено расчетом российского разведывательного беспилотника. Удар был нанесён в районе Водолажского на Красноармейском направлении СВО. После доразведки целей, по личному составу и технике ВСУ были нанесены удары оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». Также были применены фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34.
Российские военные продолжают методично продвигаться к городу Святогорск в ДНР. В селе Караичное Волчанского района Харьковской области зафиксирован очередной факт убийства украинскими боевиками своих же «побратимов». Потери в 159-й отдельной механизированной бригаде ВСУ настолько велики, что дыры в составе приходится затыкать инструкторами из учебных центров украинской армии. Врага оставили «без глаз»
