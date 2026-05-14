The majority of Russian crypto market participants use digital assets for more than just storage, with 96% using them for trading, investing, and cross-border transactions. The study by A7A5 found that 56.7% of respondents store more than 30% of their assets in cryptocurrency.

Более 96% участников российского крипторынка используют цифровые активы не только для хранения, но и в практических сценариях – для трейдинга, инвестиций и трансграничных расчетов. При этом 56,7% опрошенных хранят в криптовалюте свыше 30% своих активов, следует из исследования компании A7A5 .

Наиболее популярными сценариями использования криптовалюты стали трейдинг (26,5%), инвестиции (25,5%) и накопления (19,9%). Для трансграничных платежей цифровые активы используют 17,3% участников опроса. В A7A5 это связывают, в том числе, с ограничениями в традиционной финансовой системе. 73,6% респондентов держат криптовалюту более трех лет и пережили несколько рыночных циклов, включая кризис 2022 г. Бизнес более половины (57,4%) участников рынка связан с использованием цифровых активов.

При этом 22,7% респондентов хранят в криптовалютах от 75% до 100% своих активов. Самостоятельное хранение через некастодиальные кошельки используют 55,9% участников, тогда как 38,6% размещают средства на централизованных биржах. Среди опрошенных 53,7% назвали стейблкоин A7A5 основной альтернативой USDT и USDC среди недолларовых инструментов. По данным сервиса defillama, доля A7A5 на рынке недолларовых стейблкоинов в 2026 г. составляет около 41% или $550 млн.

Средний возраст участника исследования составил 36,3 года. Большинство респондентов – мужчины (89,6%) с высшим образованием (73,4%) и доходом средним или выше среднего (76,3%). Географически аудитория сосредоточена преимущественно в Москве и Подмосковье (37,9%), а также Санкт-Петербурге (10,7%). В исследовании «Криптовалютный рынок России 2026» приняли участие 1000 человек.

Как отмечается в материалах исследования, респонденты не знали, что организатором опроса выступала компания A7A5





