Russia Claims to Have Developed a Secret Missile Launch System at the Bottom of the Sea, Which Could be Unobservable and Hard to Destroy

Journalists-researchers have been investigating a secret project under the codename 'Skit' for several months. They analyzed satellite images, studied Russian scientific databases and historical documents, and had conversations with military personnel and experts. The project is believed to involve placing ballistic missiles at the bottom of the sea, a method that has not been known before. The passage states that these launch sites may be nearly impossible to detect and destroy.
Как отмечается, журналисты-расследователи в течение нескольких месяцев изучали секретный проект под кодовым названием 'Скиф': анализировали спутниковые снимки, изучали российские научные базы данных и исторические документы, беседовали с военными и экспертами.
Россия, возможно, уже много лет работает над размещением баллистических ракет в море способом, неизвестным до сих пор, говорят в материале. Эти пусковые установки будет практически невозможно обнаружить и уничтожить, подчеркивают в расследовании. Согласно сообщению, эти новые ракеты могут запускаться с морского дна и иметь дальность в несколько тысяч километров. Их первые испытания, как утверждается, прошли 'несколько лет назад'.
Предполагается, что они смогут долгое время находиться на морском дне и по необходимости запускаться дистанционно. не прокомментировали проект 'Скиф' по запросу Tagesschau. Посольство РФ в Берлине сообщило, что у него нет информации по данному вопросу, уточняет программа. Как заявил в эфире ARD эксперт Хельге Адрианс (Helge Adrians) из берлинского Фонда 'Наука и политика' (SWP), размещение ракет на морском дне могло бы позволить России снизить зависимость от дорогостоящих подлодок и сохранить ядерное сдерживание при меньших расходах.
Однако этот проект связан с большими техническими трудностями, включая влияние морских течений, заиливание шахт, энергоснабжение и передачу данных, добавил он. США, СССР и еще около 80 стран еще в 1971 году подписали договор о запрете размещения ядерного оружия на морском дне, но это соглашение распространяется только на международные воды и не запреняет размещение подобных систем в своих территориальных водах государств. В 2017 году бывший главнокомандующий украинские подводные дроны Sea Baby вывели из строя российскую подлодку класса 'Варшавянка' в порту Новороссийска.
Россия атаковала Запорожье и Одессу. Взрыв с выбросом радиации на военном полигоне в Белом море был неудачным тестом именно ракеты 'Буревестник', уверены эксперты из Калифорнии, с которыми побеседовала DW. Российская нефтегазовая отрасль страдает от санкций, но ядерная энергетика - это совсем другая история. DW выяснила, насколько велико влияние России и почему многие страны продолжают сотрудничать с ней в этой сфере. Пародия на правосудие. Зачем в Беларуси судят мертвых
