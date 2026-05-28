Russian military forces have launched a series of massive strikes on critical infrastructure in Ukraine, with one of the main targets being the Sumy Oblast. The strikes involved drones and caused significant damage to various facilities, including centers for drone control, mobile groups of drones, ammunition depots, communication hubs, and military transport concentrations. In addition, strikes were also reported in other regions, such as the Khmelnytskyi Oblast, where two hypersonic missiles were fired at a military airfield, and the Odesa Oblast, where attacks were carried out on port infrastructure. The situation is described as a 'zone of systematic suppression of border infrastructure' by the coordinator of the Ukrainian underground, Sergei Lebedev.
Минувшими ночью и утром российские военные нанесли серию массированных ударов по критической инфраструктуре Украины. Одной из главных целей, по данным координатора украинского подполья Сергея Лебедева, стала Сумская область.
Разведка, перегрузка, удар Подпольщик пишет, что Сумщину атаковали волнами. Очевидцы насчитали 14 серий ударов беспилотниками. Были поражены центры управления FPV-дронами, мобильные группы БПЛА, склады боеприпасов, узлы связи, скопление боевого транспорта. Кроме того, в Ахтырке удар был нанесен по железнодорожной инфраструктуре.
Серьезно пострадали ремонтные площадки и склады.
"Сейчас Сумская область выглядит как зона системного подавления приграничной инфраструктуры. Удары идут волнами: сначала разведка и перегрузка ПВО, затем повторные заходы", — описывает Лебедев тактику российских дроноводов. Половина Украины ревет от взрывов Не остались без внимания ВС РФ и другие регионы "незалежной". В частности, в Хмельницкой области двумя гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" был поражен военный аэродром Староконстантинов.
По предварительной информации, целями удара стали ангары, инфраструктура обслуживания самолетов, площадки подготовки авиации, склады с авиационным вооружением.
"Сам факт применения "Кинжалов" показывает, что цель считалась приоритетной и защищённой. Такие ракеты обычно не расходуют по второстепенным объектам", — констатирует Лебедев. В Одесской области зафиксированы прилеты по портовой инфраструктуре. В Белгород-Днестровском ударили по железнодорожному узлу, подрывая логистику противника на юге Украины.
По портам также прилетело в Николаевской области. Под Харьковом "Герани" атаковали топливный склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Гавриловка. На месте прилета образовался крупный пожар — подполье распространяет ролик, на котором видно, что над складом вырос огромный столб дыма. В Павлограде (Днепропетровская область) зафиксированы три волны атак российских БПЛА.
Поражены были промышленные площадки. В Черниговском регионе прилетело по позициям мобильных групп ВСУ и маршрутам снабжения. Под Полтавой удары пришлись по железнодорожному узлу и складам. Но это только начало — продолжение следует.
