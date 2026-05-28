Russia will not attack the Ukrainian buildings of the Verkhovna Rada and Zelensky's office, as they are not the centers of decision-making. However, secret underground bases exist, as revealed by former deputies of the Verkhovna Rada, who also mentioned the existence of bunkers in Kyiv, Lviv, and other cities. The exact locations of these bases are classified as state secrets.
Россия не будет наносить удары по зданию Верховной Рады и офису Зеленского, поскольку они не являются центрами принятия решений, — заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Где прячутся командование ВСУ и украинское руководство, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказали бывшие депутаты Верховной Рады Спиридон Килинкаров и Владимир Олейник.
"Украина — это бывшая республика Советского Союза, которая находилась на западных границах Советского Союза, и, естественно, эту страну готовили к возможному нанесению военного удара и создали более чем достаточно укрытий и площадей, которые расположены под землёй. То есть благодаря ещё той подготовке к возможному противостоянию с Западом у них есть вся инфраструктура, обеспечивающая безопасность; в её создание не нужно было даже вкладываться", — объяснил Спиридон Килинкаров.
Собеседник издания отметил, что у Зеленского есть свой бункер, также построенный ещё в годы СССР, рассчитанный в том числе на то, чтобы выдержать даже ядерный удар.
"В отношении военно‑политического руководства Украины точно могу сказать, что они не сидят в тех зданиях, на которых висит соответствующая вывеска. Заглублённых убежищ, бункеров на территории Украины очень много. Даже у глав администраций есть свои бункеры. И Верховная Рада так спроектирована с учётом того, чтобы можно было перейти из одной зоны в другую: там есть подземные ходы, там есть коридоры, там есть бункеры — там всё есть.
Бункеры есть и в Кривом Роге, и во Львове, и в других городах", — уточнил он. Экс‑нардеп Владимир Олейник уточнил, что точное расположение украинских заглублённых центров принятия решений является государственной тайной.
"Это такая государственная тайна, что я, будучи первым заместителем председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, и то не мог знать этого. Да, эти бункеры построены ещё во времена Советского Союза, они очень хорошо охраняемы, защищены. Я точно знаю об одном, где сам бывал. Это правительственный квартал, там, где находятся кабинет министров, парламент и офис Зеленского — вот в этом районе.
Территориально его местонахождение определить сложно: сначала идёт спуск вниз, там глубина большая, а дальше — влево, вправо и так далее", — объяснил политик. Он подчеркнул, что все эти бункеры созданы во времена СССР.
"По крайнему случаю у меня нет данных, что они строили сооружения такого рода. А вот те, которыми они пользуются, известны, они есть везде: в Киеве, во Львове, Днепропетровске, Одессе. Но все эти бункеры предусмотрены не для простых смертных, туда даже депутаты точно не имеют доступа. Правительство, премьер, вице‑премьеры — если они кумовья Зеленского, то из Офиса человек пять‑десять", — сказал Олейник.
Собеседник издания подчеркнул, что в официальных зданиях СБУ, Минобороны Украины уже давно не присутствует руководство этих ведомств.
"Они убрали уже давно центры управления из тех зданий, которые были официальными, например, в СБУ нет руководства, там есть сотрудники, которых не жаль. Министерство обороны — тоже там сотрудники, но те, кто управляет вооружёнными силами, — это ставка Генерального штаба — находятся в других местах. Они все там, где находится центр управления: а это вся электронная база, это все виды связи и так далее. Но находятся они не в палатках и не на втором подземном этаже.
Не исключаю, что могут проводить совещания поочерёдно в одном, другом, третьем‑пятом месте и так далее. Кстати, в основном руководители даже невысокого уровня, например главы областных военных администраций, не ночуют в одном и том же месте, переезжают в дома, квартиры и так далее. Боятся, что кто‑то даст адресок и что‑то прилетит", — добавил он. Ранее в эксклюзивном комментарии для aif.ru Герой России, генерал‑майор Сергей Липовой отметил, что в бункере под Киевом скрывается отдельное управление беспилотной авиации противника.
Но, по словам военного эксперта, такое расположение не делает подобные объекты неуязвимыми.
"У нас есть „Орешник", есть глубинные бетонобойные бомбы, которые сбрасываются с самолётов, и многое другое, что разорвёт подземные бункеры ВСУ", — объяснил Сергей Липовой.
