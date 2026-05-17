Dmitry Gubarev, Alexander Panzhin, Svend, and Amundsen discuss the situation regarding Russian athletes' participation in FIS events. Gubarev believes that the election results in FIS will not significantly impact the situation with Russian athletes' participation. Panzhin highlights the precedent set by World Aquatics and the possibility of Russian athletes participating in events with the flag and anthem. Svend doubts that FIS will allow Russia to return fully, but expects more Russian athletes to be allowed to participate in neutral status. Vasilyev criticizes Norway for creating conditions to win more medals through cheating. Booradkov expresses hope for a positive outcome from the FIS elections and the possibility of representing Russia at the 2026 Winter Olympics with the flag and anthem. Amundsen discusses the reduction in quotas for the Olympics and the impact on the sport.
Дмитрий Губерниев: "Выборы в FIS сильно не повлияют на ситуацию с допуском россиян. Точечно люди будут выступать, массово – нет"считает, что итоги выборов главы Международной федерации лыжного спорта и сноуборда ( FIS ) не окажут серьезного влияния на ситуацию с допуском российских спортсменов.
Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой FIS с 2022 года. В сезоне-2025/26 россиян начали ограниченно допускать к турнирам в нейтральном статусе. Александр Панжинский: "Решение World Aquatics создает прецедент для FIS.
Мы можем ссылаться на водные виды: нас принимают с флагом и гимном, и мы можем выступать" Шведский журналист Сван: "Не думаю, что FIS позволит России вернуться полностью, но ожидаю, что больше российских лыжников будут допущены в нейтральном статусе" Дмитрий Васильев: "Норвежцы создали себе условия, чтобы завоевать как можно больше медалей мошенническим путем. Поэтому они и держатся за это зубами и когтями" Юрий Бородавко: "Будем надеяться на выборы в FIS и пересмотр отношения к нашим спортсменам.
Хотим выступить на ЧМ в Фалуне с флагом и гимном" Норвежец Амундсен об уменьшении квот на КМ: "На старте всегда должны стоять лучшие. Сокращать их число – душить спорт и останавливать его развитие
Russian Athletes FIS International Federation World Aquatics Kokoshnikov Amuundsen Panzer Gubarev Svend Vasilyev Booradkov Winter Olympics Cheating Quotas Impact On Sport Russian Flag And Anthem
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Дмитрий Васильев: «Норвежцы создали себе условия, чтобы завоевать как можно больше медалей мошенническим путем. Поэтому они и держатся за это зубами и когтями»Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев объяснил, почему Федерация лыжного спорта Норвегии выступает против переизбрания Йохана Элиаша президентом международной федерации (FIS).
Read more »
«Они решили, что им всё дозволено». Васильев — о недовольстве норвежцев главой FIS«Они решили, что им всё дозволено». Васильев — о недовольстве норвежцев главой FIS
Read more »
Tuglwataeletka: Athletes' Comments on Weightlifting as a 'Gender-Inclusive' Sport and the Lack of Strict DietsRussian weightlifter Yekaterina Kuzmina talks about the common misunderstandings surrounding weightlifting, emphasizing its 'gender-inclusive' nature and the absence of strict diets among athletes.
Read more »
News Title for Russian ArticleNews description for Russian article.
Read more »
Русофобия и мировые лыжи: цинические угрозы Лыжницы Степановой и намерения БольшуноваRussian nationalists and their attempts to take over world skiing. Stepanov's sarcastic threats and Golikov's ambitions. Taren't's second child and the new addition to the Russian national team. FIS president's efforts to save his position.
Read more »
В мировом лыжном спорте пройдут выборы президента. Кто из кандидатов выгоден России?Действующий глава FIS Йохан Элиаш к нам весьма лоялен. Но против него уже выступили норвежцы, немцы и американцы.
Read more »