Russian Oligarchs Donate 220 Billion Rubles to Federal Budget, Surpassing Forecast

Russian oligarchs have made voluntary donations to the federal budget, totaling 220 billion rubles, which is more than 130 times the annual forecast for such donations. The donations were made in response to a closed meeting between Russian President Vladimir Putin and oligarchs on March 26, where Putin announced his intention to continue.
Крупные российские бизнесмены перечислили в федеральный бюджет безвозмездные платежи на сумму 220 млрд рублей, что почти в 130 раз превышает годовой прогноз поступлений от такого вида доходов в 1,7 млрд рублей, сообщило в понедельник, 1 июня, издание.
Поводом для 'добровольных взносов' стала закрытая встреча президента РФ Владимира Путина с олигархами 26 марта, на которой тот сообщил о намерении продолжать. За январь-апрель 2026 года дефицит федерального бюджета достиг 5,877 трлн рублей - в 1,6 раза больше годового плана в 3,786 трлн. Институт Гайдара прогнозирует, что по итогам года дефицит может вдвое превысить запланированный уровень, а немецкая разведслужба BND ранее заявляла, что фактический дефицит за 2025 год составил 8,01 трлн рублей вместо официальных 5,65 трлн.
На 'национальную оборону' в 2026 году заложено 12,9 трлн рублей - 29,3% всех расходов, что больше годовых бюджетов 62 регионов России. Вместе с расходами на весь силовой блок сумма достигает 17 трлн рублей. Экономика впервые с 2023 года начала сокращаться, сообщает Bloomberg. Они предлагали урезать оборонные расходы, однако Путин поддержал министерство обороны, поручив сокращать любые статьи, кроме военных.
В мае правительство снизило прогноз роста ВВП до 0,4%. Экономист Дмитрий Полевой оценивает недобор ненефтегазовых доходов в 2026 году в 300-700 млрд рублей, а в 2027-м - до 1,8 трлн. Российская экономика вошла в зону смерти, - констатировал научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Centre Александра Прокопенко. Смогут закрыть лишь 10-15% незапланированного дефицита, оценивает ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа Эмиль Аблаев.
Для бизнеса же неформальные поборы создают риск правовой неопределенности - размер взносов остается личным делом каждого и никакими точными договоренностями не закреплен. Этот заплатил одну сумму, другой - побольше, - пояснил источник 'Эксперта' в одном из деловых объединений. Суд в Москве удовлетворил ходатайство прокуратуры о передаче государству контрольного пакета акций 'Русагро', изъятых средств Вадима Мошковича и Максима Басова и долей Мошковича в нескольких компаниях. Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии.
Украинские олигархи, политики и даже судьи или их семьи охотно вкладывают в австрийскую недвижимость. Примеров того, как деньги известных украинцев оказались в Австрии - в галерее DW. Удар РФ по Украине после угроз Путина: есть жертвы и раненые. БПЛА попали по многоэтажкам Харькова и Одессы, много раненых.
Трамп отрицает прекращение переговоров с ИраномNYT: США негласно помогли 70 судам пройти через Орму
Russian Oligarchs Federal Budget Donations Closed Meeting President Vladimir Putin Announcement Intention To Continue Forecast Annual Forecast Voluntary Donations Surpassing Forecast Russian Economy Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Russian News HeadlinesThis is a collection of Russian news headlines and summaries, categorized and summarized in JSON format.
Read more »
Russian News HeadlinesA collection of Russian news headlines, summaries, and categories.
Read more »
Рост цен на автомобили в России: brands affected by Lada correctionAnalysts report that five brands - Hongqi, Jaecoo, Omoda, Solaris, and VGV - saw price increases in the first half of May. Lada's correction affected commercial versions of its models, with some models seeing price hikes of up to 51,000 rubles, or a 3.3-3.4% increase. The Lada platform also saw a price increase of 48,000 rubles, or around 3.2-3.3%.
Read more »
Russian Footballer, 27, Becomes First Russian to Win Champions League TwiceA 27-year-old Russian goalkeeper, who played the entire match, has become the first Russian to win the Champions League twice. His price has increased by 8 million euros, making him the most expensive goalkeeper in the French Ligue 1, comparable to a 21-year-old French goalkeeper. Additionally, his rise in market value makes him the most expensive Russian footballer, surpassing the achievements of Alexander Golovin (30 million euros in 2018, Monaco) and Mario Fernandes (30 million euros in 2019, CSKA). The most expensive player in the Ligue 1 is a Georgian midfielder from PSG, who has added 50 million to his value and reached a total of 140 million. He shares the first place in the ranking of the most expensive players in the league with his teammates, Portuguese players Vitinha and Joao Neves. The goalkeeper of the Mexican national team, Ochoa, will participate in the sixth World Cup. The Mexican national team has announced the composition of the home World Cup. Two players from the Russian Premier League and a 40-year-old goalkeeper were included in the squad.
Read more »
New Measures of Support and Changes in Postal LawThe Russian government is planning to introduce new measures of support, including the possibility of placing advertisements on utility bills and creating digital mailboxes for legally significant messages. The changes will be made to the Federal Law on Post and Telecommunications, the Russian Housing Code, the Federal Law on Communications, and other laws. The government also proposes allowing "Russian Post" to hire external organizations and individual entrepreneurs for processing and delivery. Additionally, changes will be made to the use of subscriber mailboxes. Only "Russian Post", management companies, and organizations chosen by property owners will be able to use them. The company reported a clean loss of 9.3 billion rubles, or three times that of the same period in 2025, and ended the reporting period with a positive trend in key indicators. Revenues for the reporting period increased by 1.3% year-on-year to 54.1 billion rubles. The improvement in "Russian Post"'s financial results is attributed to the implementation of a program to improve operational efficiency, which has been in effect since 2023.
Read more »
Russian Actor Alexander Filippenko Sells Two Moscow Apartments for Over 150 Million RublesRussian actor Alexander Filippenko has sold two apartments in Moscow's center for over 150 million rubles, with one four-bedroom apartment in Spirovo-Donskoye district potentially worth over 100 million rubles.
Read more »