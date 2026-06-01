Russian Actor Alexander Filippenko Sells Two Moscow Apartments for Over 150 Million Rubles

Russian actor Alexander Filippenko has sold two apartments in Moscow's center for over 150 million rubles, with one four-bedroom apartment in Spirovo-Donskoye district potentially worth over 100 million rubles.
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииПо данным SHOT, народный артист России Александр Филиппенко продал две квартиры в центре Москвы на сумму более 150 млн рублей.
Высокая стоимость обусловлена положением недвижимости — обе располагаются в районе Патриарших прудов. Также на продажу за 40 млн рублей выставлена дача. Несмотря на то что актёр не включён в реестр иноагентов Минюста и пока не числится в перечне экстремистов и террористов Росфинмониторинга, Филиппенко есть чего опасаться. Его русофобия проявилась ещё в 2014 году и даже передалась по наследству потомкам.
Сбежавшее из России семейство продолжает заниматься антироссийской деятельностью в Литве, что однажды может привести к вниманию отечественных правоохранителей. Первая квартира — площадью 55 квадратных метров — квартира самого Филиппенко в Богословском переулке, на рынке сейчас она стоит в районе 55 млн рублей. Вторая — четырёхкомнатная площадью 108 квадратов — в Спиридоньевском переулке может оцениваться более чем в 100 млн.
Как утверждает телеграм-канал SHOT, в России у актёра в собственности пока остаётся старый дом площадью около 150 квадратных метров в Ново-Переделкине и участок 7 соток. Недвижимость уже выставлена на продажу за 40 млн рублей, но покупателей пока нет. Кроме неё в распоряжении семьи в Москве осталась комната площадью 10 квадратных метров, расположенная в доме возле тех же Патриарших прудов.
Впрочем, этот объект рядом с булгаковскими местами, кажется, пока не продаётся. 81-летний артист — главный злодей сначала советской, а позже и российской сцены, многим он знаком по ролям Кощея Бессмертного (сказка «Там, на неведомых дорожках»), Смерти (в рок-опере Владимира Грамматикова), Азазелло и Коровьева в «Мастере и Маргарите» сначала у Юрия Кары, а позже у Владимира Бортко. Прославленный актёр, получивший от страны всё, легко отказался от неё и вместе с семьёй, включая супругу Марину Ишимбаеву и дочь Александру, погружается в бесславное забытьё в Вильнюсе.
Александр Филиппенко, Марина Ишимбаева и их дочь Александра. Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова После бегства из России он занимается тем же, чем и прочие беглые артисты, — гастролирует со своими «творческими вечерами» по странам Европы и республикам бывшего СССР, отстёгивая за их организацию латвийской фирме «Прямая речь», на площадках которой регулярно появляются разные российские предатели и иноагенты.
Похоже, интерес зарубежной русскоязычной публики к очередному беглецу довольно быстро остыл — например, в этом году мероприятия с Филиппенко стали отменяться «по техническим причинам». Зрителям артист предлагал смотреть выдержки из фильмов с его участием и байки со съёмок — ассортимент развлечений оказался невелик. Из последних актёрских достижений артиста — съёмки в русофобском пропагандистском кинофильме «Два прокурора», снятом Францией, Германией, Нидерландами, Румынией, Латвией, Литвой и Украиной о (что же ещё можно было снять таким составом) «разгаре большого террора в СССР».
Картина снята на русском языке командой выходцев из постсоветских республик. В других ролях сбежавший из России и живущий в Лондоне заукраинцец Александр Кузнецов и иноагент Анатолий Белый*. Самому Филиппенко досталась проходная роль третьего плана. Фильм показали на Каннском фестивале в прошлом году, на его показе Филиппенко вёл себя так, будто он — главный герой всего кинофестиваля.
На деле же картина получила лишь приз Франсуа Шале — идеологизированную награду, которую вручают за «ценности журналистики». Лауреатами приза, судя по истории его вручений, становятся фильмы-«правдорубы» из стран, у которых, по мнению «просвещённого Запада», с демократией «не очень». Как Филиппенко пытается выжить на Западе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexander.filippenkoФилиппенко уже давно известен своей критической позицией по поводу действующей российской власти — за последние годы он принимал участие во множестве протестных акций.
В 2014 году он категорически выступил против воссоединения Крыма с Россией. В 2022 году на своих страницах в соцсетях артист выложил собственное фото в украинской вышиванке. Позиция Филиппенко относительно проведения СВО привела к тому, что организаторам его концертов в России стали отказывать в согласовании площадок. По сути, актёр остался без основного источника доходов.
В результате в ноябре того же года артист уволился из Государственного академического театра имени Моссовета, в котором служил последнее время, и уехал в Литву
