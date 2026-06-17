The Russian frigate Admiral Grigorovich opened fire on a small private yacht in the La Mance Strait on June 16, 2022, but no one was hurt. The incident occurred in international waters about 40 kilometers from the British island of Wight.

Российский фрегат "Адмирал Григорович" 16 июня открыл предупредительный огонь в сторону небольшой частной яхты, которая приблизилась к нему в проливе Ла-Манш. В результате никто не пострадал.

Премьер-министр Кир Стармердействия российских моряков "безрассудными", но отметил, что этот инцидент вряд ли был "злонамеренным". Владельцы яхты считают, что власти намеренно пытаются выставить их виноватыми, чтобы не ухудшать и без того напряженные отношения с Россией. После того, как корабль был замечен в районе Ла-Манша, за ним стали следить патрульные корабли Королевского флота Великобритании - "Мерси" (HMS Mersey) и "Тайн" (HMS Tyne). 14 июня Великобритания впервые с начала российско-украинской войны захватила танкер, предположительно входящий в российский теневой флот.

Премьер-министр Кир Стармер подчеркивал, что лично отдал соответствующий приказ. Инцидент произошел в международных водах немногим менее чем в 40 километрах от британского острова Уайт. На 12-метровой яхте "Брайт Фьюче" (Bright Future) находилась пожилая пара - Джейн и Алан Келви (им 69 и 71 год). Они изложили свою версию в интервью.

Как заявила Джейн Келви, когда яхта сблизилась с российским кораблем, он подал пять гудков - после чего супруги "тут же" сменили курс на два градуса, чтобы дать понять военным, что видят корабль. Это не помогло. Мы тут же сменили курс на два градуса влево, чтобы они поняли: мы намеренно меняем направление, а значит заметили их. Примерно через минуту они снова дали пять гудков, за которыми сразу же последовали четыре или пять выстрелов из стрелкового оружия.

Огонь вели не по нам - мы полагаем, это были предупредительные выстрелы в воздух. После выстрелов, сообщила Келви, супруги включили двигатель (до этого яхта шла под парусами) и резко развернули яхту на 90 градусов. Она также утверждает, что яхта "определенно не шла курсом на столкновение": "На наш взгляд, никакого инцидента не было, пока не началась стрельба".

Как говорят супруги Келви, российский фрегат не пытался выйти с ними на связь, хотя они все время "находились рядом с рацией" и не пропустили бы вызов. Минобороны России привело другую версию событий. Ведомство настаивает, что экипаж "Адмирала Григоровича" сначала несколько раз пытался выйти с судном на связь по международному радиоканалу, а затем выпустил сигнальные ракеты и подал звуковые сигналы.

Яхта, утверждает Минобороны РФ, никак не реагировала - и только после этого, когда дистанция сократилась до 150 метров, был произведен предупредительный залп.

"Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента", - заявили в российском ведомстве. Минобороны Великобритании со своей стороны также подчеркнуло, что "Адмирал Григорович" не открывал огонь непосредственно по яхте.

"Это была попытка предотвратить возможное столкновение", - Супруги Келви обвинили Минобороны Великобритании в следовании российским нарративам. "Сейчас они пытаются замять эту историю, утверждая, что был туман и они выпускали сигнальные ракеты. Это чушь", - The Telegraph, что если бы со стороны россиян были признаки опасных или непрофессиональных действий, Лондон бы уделил этому "больше внимания".

"Мы никогда не упускаем случая указать на то, что русские ведут себя плохо", - подчеркнул он, предположив, что первоначальный поворот на два градуса, который сделала яхта, "вероятно, был недостаточным"





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