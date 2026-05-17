Russian News From 'Championship': Who Won This Week's Tournaments and More

In a new week, new champions arise. We follow Russian tennis players and share who reached this weekend's trophies, May 16 and 17, 2022. Erica Andreeva won the ITF tournament this week. Other Russian players' tournament results, rankings, statistics, trophies, and more are also detailed.
Эрика Андреева выиграла турнир ITF. Результаты российских игроков за неделю, рейтинг, статистика, трофеи, счёт Новая неделя – новые чемпионы! Продолжаем следить за молодыми российскими теннисистами и рассказываем, кто добрался до трофеев в эти выходные, 16 и 17 мая.
Эрика Андреева (№306). 21-летняя россиянка впервые после победы в Гамбурге (W75) в октябре поборолась за трофей на уровне ITF. В решающей встрече Андреева-старшая сразилась с 100-й ракеткой мира Эллой Зайдель. Девушки встречались один раз – на «челленджере» в Андорре три года назад. Тогда победа в двух сетах осталась за Эрикой, и уступать в этом противостоянии россиянка не планировала.
Андреева за 2 часа 11 минут одержала победу над Зайдель и выиграла первый турнир в сезоне и пятый – в карьере. В рейтинге WTA Эрика вернётся в топ-245 (+62 позиции). Успешной эта неделя оказалась и для 23-летней Алины Тихоновой. Теннисистка представляет город Самару и только-только поднимается во взрослом рейтинге.
В WTA она располагается на 1179-й строчке. Однако минувший турнир точно добавит спортсменке очков и уверенности. Всё же Тихонова выиграла свой первый трофей на про-уровне! Во втором турнире от серии W15 – в Луане (Китай) – она разобралась с хозяйкой кортов, 692-й ракеткой мира Цзяи Ван – 5:7, 6:1, 6:0.
В категорию W25 в Бухаресте (Румыния) 18-летняя Валерия Артемьева и 16-летняя Фелицата Дорофеева-Рыбас разыграли русский финал! Обе девушки – москвички. Каждая входит в топ-1000 взрослого рейтинга и борется за дебютный трофей в карьере. 22-летняя Екатерина Маклакова, представляющая Екатеринбург, сыграла сразу в двух финалах: одиночном и парном. На турнире серии W25 в Хургаде (Египет) россиянка сыграла в обоих, но проиграла.
Однако Кирилл Киватцев показал отличные результаты на турнире категории M25 в итальянском городе Реджо-Эмилия. 28-летний россиянин сыграл за трофей в паре и показал прекрасные результаты. Присоединяйтесь к нам на Чемпионате
