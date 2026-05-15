Sergei Lavrov, the Russian Foreign Minister, discussed the common understanding between Russia and the US regarding the basic principles of resolving the Ukrainian conflict, as well as the inability of Europe to sit at the negotiating table. He also mentioned the idea of appointing a European representative to negotiate with Russia, which led to a heated debate.

У России и США есть общее понимание о базовых принципах урегулирования украинского конфликта, а Европа неоднократно показывала, что не способна сидеть за столом переговоров. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров коллегам по БРИКС по итогам своего визита в закрытом режиме. министр иностранных дел РФ: "Понимание того, что БРИКС — это прообраз будущего многополярного миропорядка, тоже существует.

Это весьма и весьма перспективная площадка, если, конечно, наши западные коллеги прекратят свои попытки, которые онивремя назад активно предпринимали, украинизировать и эту повестку дня, и повестку "двадцатки". Разговор о западном сопротивлении формирующейся многополярности привел к обсуждению новой идеи Брюсселя назначить от ЕС переговорщика с Москвой.

Споры спорами, но договариваться: "Владимир Путин испытал европейцев на их политическую зрелость и чуткость, я бы так сказал, когда в ответ на вопрос 9 мая в рамках вечернейсказал, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер может быть представителем европейцев на переговорах с Россией. Смотрите, какой шум поднялся". Лаврова попросили уточнить, есть ли между Путиным и Трампом понимание по поводу Донбасса. Американский лидер накануне заявил, что такого понимания нет.

Хотя о чем тут думать, если это территория России? За неделю до этого саммита приезжал в Москву спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Он привез американские идеи о том, как обеспечить долгосрочное, устойчивое урегулирование конфликта на Украине. Недопустимость вовлечения Украины в НАТО, включая признание реалий на земле, которые сложились по итогам состоявшихся референдумов.

Поэтому Аляска завершилась, если хотите, называйте это пониманием. Дух — это отдельное дело. Сейчас: На Аляске, помимо духа, были достигнуты понимание, если хотите, даже договоренности о базовых принципах урегулирования, которые были предложены Соединённым Штатами и поддержаны Россией. Визит президента США в Китай, в ходе которого вроде бы наметилась новая эпоха экономического сотрудничества между Пекином и Вашингтоном, Сергей Лавров также кратко проанализировал.

Мы не вмешиваемся в торговые отношения третьих стран между собой, не просим китайцев обсуждать с нами свои планы в отношениях с другими государствами, и КНР не обращается с подобными неуместными просьбами в наш адрес. Если договоренности, которые достигнуты были или будут достигнуты между Пекином и Вашингтоном, отвечают интересам наших китайских друзей, мы будем только рады.

Нас с Китаем связывают отношения, которые, как неоднократно заявляли президент Путин и председатель Си Цзиньпин, в том числе в своих совместных заявлениях, эти отношения гораздо глубже, гораздо прочнее, чем традиционные. ЕС затягивает Армению на свою орбиту, в том числе ценой риска теми выгодами, которые Армения имеет по линии Евразийского экономического союза. Возможности обсудить все эти вопросы честно и откровенно появятся в конце последней недели мая, Высший Евразийский экономический совет, саммит состоится в Казахстане.

Правда, я слышал, чтоПашинян упомянул о том, что он занят предвыборными делами и не сможет на эту встречу поехать. Это печально, это была бы хорошая возможность обсудить те вещи, которые витают в воздухе. Индия три раза упоминается в обновленной концепции российской внешней политики в контексте укрепления потенциала различных межгосударственных объединений, в первую очередь БРИКС, и среди региональных направлений отечественной дипломатии.

В документе подчеркивается, что Россия будет и далее наращивать особо привилегированное стратегическое партнерство с республикой для расширения взаимодействия во всех сферах на взаимовыгодной основе





