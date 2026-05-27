The Russian hockey team has struggled to compete at the World Championships, missing out on the tournament for the fifth time in a row. To add to the challenge, the NHL has not allowed their players to participate due to the league's decision to postpone the start of the season. The team has been forced to rely on players from the KHL and other leagues, which has led to a weakened roster.

других у нас все равно нет. Сборная России пропускает уже пятый чемпионат мира – и кто знает, сколько еще пропустит. Ну и чтобы как-то разнообразить очевидно приевшуюся игру, в этот раз мы придумаем дополнительные обстоятельства непреодолимой силы.

Например, такое: нашу сборную все-таки допустили на чемпионат мира, но внезапно – на экстренном собрании ИИХФ, за неделю до старта (ну извините, если уж отъезжать в дурку, то с песней). И мало того, что состав пришлось собирать по жарким странам, так еще и плей-офф в разгаре: финалистов не взять, финал не отменить (хотя… наши в принципе могли бы, но, допустим, в этот раз здравый смысл победил).

Да, и НХЛ ввиду экстренности решения не отпускает своих игроков, потому что так дела не делаются – надо собраться, все обсудить, а времени не осталось. Поэтому – исключительно кахаэловцы и без финалистов Кубка Гагарина. Сейчас в это трудно поверить, но были времена, когда сборная гоняла на чемпионаты мира почти без игроков НХЛ.

Скажем, в 2002-м Борис Михайлов дотянул до финала с двумя нетоповыми энхаэловцами (Афиногенов и Калинин) и Романом Ляшенко, у которого был соответствующий опыт, но в сборную он приехал из АХЛ. А в 1999-м и вовсе был один Алексей Яшин – правда, на тот момент шестой бомбардир регулярки.

В воротах как будто все в порядке: опытный и куражный Серебряков, вроде бы оживающий в «Спартаке» Георгиев с более 300 матчами в НХЛ (из-за них и берем), плюс очень талантливый Вязовой, который в будущем там наверняка сыграет. Скажем так, на чемпионате мира у нас была бы не худшая бригада даже среди элитных сборных. В обороне поскромнее, но и там кое-какие следы НХЛ имеются.

Миронов когда-то сыграл 10 матчей в «Колорадо», Дронов целых два дня, Пыленков год назад собирался биться за место в «Тампе», а Шарипзянов в принципе выглядит игроком уровня НХЛ, но его и тут неплохо кормят. В целом, для чемпионских амбиций объективно слабовато (там Канада привезла Кросби и Селебрини, а США – одного из Ткачаков), восьмерка немного с перекосом в атаку, но играть можно. В нападении классический сплав молодости и опыта. Очередность первых трех звеньев условная – плюс-минус по возрасту центральных.

В первом – челябинскую связку дополняет звезда «Авангарда» Окулов, игравший с Григоренко еще в ЦСКА. Во втором – магнитогорскую связку дополняет харизматичный ветеран Плотников, который добавит мудрости и физической силы. В третьем – сборная солянка из тех, кому не хватило места в топ-6. В четвертом – классическая энерджи-лайн, но вполне атакующая по меркам КХЛ.

Отличительная и непривычная для наших дней черта этого состава – перебор центральных, восемь человек. Шесть в главных тройках (основная четверка плюс Исхаков и Мальцев) и двое запасных, под конкретные функции: Шипачев – для большинства, Кадейкин – для меньшинства. В общем, на Италию и Великобританию должно хватить, с Данией и Норвегией можно играть, а больше – как пойдет.

Фантазия №2: руководство российского хоккея в отместку за годы нечестного отстранения (и потому что опытных игроков за неделю до ЧМ по пляжам все равно не собрать) отправляет в Швейцарию молодежную версию сборной. Ну, не прям молодежку, а Россию-25, которую придумал Роман Ротенберг. Но поскольку этот состав собирал все-таки не он, в ней не будет ни единого переростка. Только реальные 25 лет и меньше (можете проверить – ни одного старше 25 на момент старта ЧМ нет).

Запрет НХЛ снимаем – молодым нужна дополнительная международная практика. За вратарями и тут спокойно: Аскаров уже почти основной в НХЛ, Вязовой чуть ли не лучший вратарь КХЛ, Гамзин хорошо развивается и имеет приличную практику в конкурентной среде (Роман Борисыч, наверное, взял бы вместо него Плешкова, но тут я состав набираю). В защите – трое из первой версии сборной, то есть уже показали себя серьезными игроками, по крайней мере, на уровне КХЛ.

Дополняем молодыми из НХЛ с кое-каким опытом или приличной перспективой: Пыленков проверяет себя против Ткачака, Мухамадуллин отвечает за Селебрини, Конюшков – в первой бригаде большинства. В атаке – две трети из НХЛ. Да, это не звезды – разве что Марченко, в кахаэловской версии такого и близко нет, – но нападение выглядит вполне конкурентоспособным. Главное: полно работящих парней, которые уже попробовали на вкус большой хоккей





