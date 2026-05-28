Russian EAEU Economic Forum 2026: Focus on Artificial Intelligence and High Technologies

The Russian EAEU Economic Forum 2026 will be held under the theme 'EAEС in the Global Digital Race: Betting on Artificial Intelligence'. The forum will feature political leaders, business executives, financial institutions, banks, international organizations, and expert community members. The program will include 30 thematic sessions on current issues of economic cooperation within and outside the EAEС, as well as with third countries and integration organizations. After the plenary session, the President of Russia will visit a specialized exhibition on the development of artificial intelligence in the EAEС.

ЕЕФ ежегодно проводится в стране, председательствующей в Евразийском экономическом союзе. В нём традиционно принимают участие политические деятели, руководители крупных компаний, финансовых институтов, банков, представители международных организаций и экспертного сообщества.

В этом году тема форума - "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект". Программа мероприятия включает проведение порядка 30 тематических сессий по актуальным вопросам экономического взаимодействия как в рамках ЕАЭС, так и с третьими странами и интеграционными объединениями. По окончании пленарного заседания Президент России вместе с главами делегаций, принявшими участие в форуме, посетил специализированную выставку "Развитие искусственного интеллекта в ЕАЭС".

Гостей выставки познакомили с экспозициями пяти национальных интерактивных стендов и стенда Евразийской экономической комиссии, посвящёнными достижениям каждой из стран в сфере цифровой трансформации отраслей экономики и развития искусственного интеллекта, а также успешным общесоюзным проектам в этой области. Выставка организована в Центре искусственного интеллекта alem.ai. Выступление на пленарном заседании В.Путин: "Уважаемые друзья! Дамы и господа!

Прежде чем высказаться на предложенную тему, хотел бы поприветствовать участников пленарного заседания очередного Евразийского экономического форума и, конечно, поблагодарить Касым-Жомарта Кемелевича за такую форму нашей сегодняшней работы, за организацию этого полезного и содержательного мероприятия и полезной и содержательной дискуссии. Важно, что форум позволяет представителям государственной власти, бизнеса, общественности сообща вырабатывать новые магистральные инициативы по развитию и углублению интеграции – интеграции, которая приносит реальную выгоду каждому из государств – участников Евразийского союза, содействует экономическому росту, повышению благосостояния населения.

В этот раз в фокусе нашего внимания находятся высокие технологии, цифровизация и искусственный интеллект. Многое на данных направлениях в Евразэс уже делается. В объединении применяются общие стандарты обмена данными о торговых операциях, унифицированы правила цифровой коммерции, используются электронные навигационные пломбы, действуют интегрированные информационные системы рынка труда. Что же касается искусственного интеллекта, то это совсем новая, но весьма перспективная сфера интеграционного взаимодействия.

Речь идёт о стратегических технологиях, которые становятся важным фактором обеспечения глобальной конкурентоспособности, экономического роста и прогресса. За лидерство в этой области уже разворачивается соперничество государств и транснациональных корпораций. И должен сказать, что, на мой взгляд, у России есть определённые конкурентные преимущества. Во-первых, мы прекрасно себе отдаём отчёт в том, насколько важны эти знания, понимаем фундаментальность этих знаний, этих инструментов.

Во-вторых, мы понимаем возможности и риски внедрения соответствующих технологий. Третье – располагаем (здесь уже наш ведущий сказал об этом, упомянул), располагаем интеллектуальным потенциалом. И в области образования этот процесс развивается активно, и наша академическая наука готова к решению задач подобного рода и такого уровня. То есть Россия располагает соответствующими, необходимыми для решения этих задач кадрами.

Наконец, развитие искусственного интеллекта требует огромного, огромного потребления и использования энергии. У России есть в этом смысле безусловные конкурентные преимущества. Имею в виду развитые технологии атомной энергетики – и малых электростанций атомной генерации, и крупных блоков. Это очень важно для создания соответствующих платформ.

Можем использовать и другие источники, имеется в виду и гидрогенерация, имеются в виду и традиционные виды энергетики. Всё можно использовать, у России здесь очевидные – думаю, здесь, в этом зале, нет даже необходимости об этом говорить, – конкурентные преимущества. Ну и, наконец, развитие инструментов искусственного интеллекта требует большого, солидного финансирования. Выясняется, что Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объёмы финансовых ресурсов.

И в этом смысле Российская Федерация – одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создаёт свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта.





