Russian Media Ignores Drone Attacks on Moscow, Key Propagandists Advocate for Harsh Penalties for Video Shooters

Russian media outlets have largely ignored the drone attacks on Moscow, with the exception of brief mentions in the morning news broadcasts. Key propagandists have advocated for harsh penalties for those who record footage of the attacks and their aftermath.
Российские федеральные каналы практически проигнорировали налет дронов ВСУ на Москву. В утренних выпусках новостей ни Первый канал, ни «Россия 1», ни НТВ не поместили эту тему в начальный блок анонсов.
Ни один телеканал не выпустил отдельного сюжета об атаке: ведущие лишь коротко процитировали официальные сообщения об ударах от мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Первый канал также показал фотографии последствий удара из поста Воробьева в соцсетях. В дневных выпусках новостей ни НТВ, ни Первый канал вообще не упомянули об атаке. На «России 1», как и утром, процитировали заявления Собянина и Воробьева, в том числе данные главы Подмосковья о количестве раненых.
Ключевые пропагандисты в основном транслировали тезисы о необходимости жестких наказаний для людей, которые снимают видео с атаками и их последствиями.
"Ночью мы долбанили баллистикой где-то по Киеву. У испанского блогера , который претендует на объективность, вообще на эту тему фото практически нет. Практически нет. А зато по прилету по Московской области все забито.
Все у него, вся лента у него забита этим. Поэтому вот всех, которые отправляют, необходимо посадить в тюрьму. Притом публично", — заявил в утреннем эфире Владимир Соловьев. Ведущий "Соловьев Live" Армен Гаспарян призвал силовиков искать авторов видео с помощью системы распознавания лиц, а затем арестовывать их и "раскалывать" на допросах.
Он назвал людей, делающих видеозаписи, "никчемными ублюдками" и "добровольными помощниками" ВСУ. Заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Медведев заявил, что "сейчас по всему украинскому сегменту сети разгоняются кадры попаданий по объектам в Москве".
"Тут, конечно же, опять хочется задать вопрос: а где уголовные дела по 275 статье для снимавших попадания? ", — написал он. Он также отметил, что "не стоит питать иллюзий, воюем мы не с Украиной, воюет против нас Запад в целом" и обратил внимание, что атака "совершенно не случайно" произошла на следующий день после завершения саммита G7. Многие провоенные авторы, пишущие в телеграме, также высказывали недовольство большим количеством видео об ударах в сети, однако отмечали бессмысленность борьбы с ними.
"С кадрами прилетов в сети необходимо смириться и научиться с ними правильно работать", — написал канал "Записки Ветерана" (295 тысяч подписчиков), указывая, что у НАТО сейчас "есть спутники с высочайшим разрешением", информацию с которых в любом случае получают ВСУ. "Рыбарь" (1,56 миллиона подписчиков) написал, что на фоне большого количества видео "не стоит удивляться мышлению служб и органов, пытающихся заблокировать любую связь во время налетов".
Часть Z-авторов при этом возложила ответственность за публикацию видео на иностранных рабочих, которые работают на "Садоводе" и других рынках, расположенных на юго-западе Москвы. Блогер Colonelcassad (750 тысяч подписчиков) предложил "паковать их на камеру", штрафовать и депортировать с запретом на последующий въезд. Некоторые провоенные блогеры отдельно хвалили российскую ПВО, сбившую над столичным регионом, по официальным данным, 180 дронов — но пропустившую удар по заводу в Капотне.
"Снимаю шляп перед ПВО . ПВО сбила более 180 целей на подлете — цифра, которой еще месяц назад нельзя было оперировать в принципе. Зенитчики и расчеты РЭБ отработали в максимальном темпе, какой вообще возможен на столичном направлении", — написал "военкор" Александр Коц (480 тысяч подписчиков).
"Ни одно ПВО в мире не выдержит массового перегруза, обеспечив 100% результат. Пора бороться с первопричинами запусков дронов, а не только с самими дронами", — написал "Белорусский силовик" (439 тысяч подписчиков). НПЗ в Капотне горит после беспрецедентной атаки дронов. Чем это опасно для жителей Москвы и Подмосковья?1576-й день.
Москва под ударом украинских дронов — и это очередная крупнейшая атака с начала войны
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