The Russian military has launched offensives against Ukrainian military targets and infrastructure, including enterprises of the military industry, energy facilities, assembly plants, storage facilities for drones, and temporary deployment points for Ukrainian militants and foreign mercenaries. The Russian armed forces reported using air defense systems to shoot down eight guided missiles and 800 drones. In the southern regions, Russian troops relieved the pressure, improving their tactical positions and causing losses to the enemy's live forces and weapons of mechanized, motor rifle, airborne, airborne assault, air assault, and marine infantry brigades. In the east, Russian troops entered deeper into the enemy's defense, causing significant losses to the enemy's military forces and equipment.

МО: ВС России поразили используемые ВСУ предприятия военной промышленности Российские военные нанесли поражение использованным в интересах ВСУ предприятиям военной промышленности Украины и объектам энергетики, а также цехам сборки, местам хранения БПЛА и пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наёмников.

Об этом сообщает Минобороны. В ведомстве уточнили, что средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб и 800 беспилотников. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, цехам сборки и местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Толстодубово, Иволжанское, Храповщина и Пролетарское Сумской области. В Харьковской области российские военные нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, а также бригады теробороны в районах н. п. Рубежное и Избицкое Харьковской области. Bлагодаря ударам - более 190 человек боевики потеряли, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция РЭБ.

Важный логистический и оборонительный узел: ВС РФ освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области. Значительные потери для ВСУ: более 230 человек, 22 боевые бронированные машины, 19 автомобилей и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Студенок, Пески-Радьковские, Червоный Оскол Харьковской области и Лозовое Донецкой Народной Республики.

Украинская сторона потеряла более 170 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формациям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Краматорск, Дружковка, Подольское и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах н. п. Шевченко, Доброполье, Белозерское, Сергеевка, Райское ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Маломихайловка, Просяная, Заречное, Покровское Днепропетровской области, Ровное, Любицкое, Зелёная Диброва и Воскресенка Запорожской области. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах н. п. Орехов и Григоровка Запорожской области.

Уничтожены до 50 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и станция РЭБ





