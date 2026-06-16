Russian Figure Skating News

A collection of news articles and updates from the world of Russian figure skating, including interviews, competitions, and personal stories.
Продолжу обучение в магистратуре. Или все-таки рэп? Кондратюк защитил диплом в РЭУ имени ПлехановаАлина Загитова: "Сегодня провела день в Казани, где полным ходом идет строительство центра фигурного катания моего имени.
С каждым разом все сильнее ощущается, каким особенным он станет" Ирина Роднина: "Футбол - самый популярный вид спорта в мире. Разговоры о том, что в России фигурное катание может сравниться с ним, - просто фантазия каких-то людей" Яна Рудковская: "Мой муж на всех крупных стартах конкурирует со штабом Тутберидзе не только в юниорах, но и во взрослых.
Победы нашего клуба были, есть и будут" Рудковская - Тутберидзе: "После всем понятного эпизода к вам поменялось отношение в негативную сторону в мировом сообществе фигурного катания, не говоря о тех, кто лишился олимпийского золота" Рудковская ответила на слова Тутберидзе из интервью: "Если вы еще раз тронете мою семью, все ваши скелеты, коих у вас очень много, посыпятся из всех ваших шкафов" Москвина о недопуске россиян: "Новому совету ISU нужно время, чтобы всесторонне это обсудить. Так что смотрю с оптимизмом, просто ждем" Карелин о переходе сына Плющенко в Азербайджан: "Я против смены спортивного гражданства, против параллельного зачета, потому что это не делает нас сильнее" Гиллес о пропуске Гран-при в новом сезоне: "Мы с Полем решили взять время на отдых и перезагрузку.
Для нас это подходящий момент" Антон Сихарулидзе: "Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает" Маргарита Базылюк: "До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 - не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть" Мама Гуменника: "У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте - знания никуда не денутся
Russian Figure Skating Russian Figure Skating Championships Russian Figure Skating Federation Russian Figure Skating News Russian Figure Skating Athletes Russian Figure Skating Coaches Russian Figure Skating Coaches Russian Figure Skating Competitions Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News Russian Figure Skating News
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
News HeadlinesA collection of news articles in Russian, covering various topics such as hockey, sports, politics, and more.
Read more »
Российские самозанятые получили доступ к платформе для партнеров MaxRussian freelancers have gained access to the Max platform for partners, with over 16 million entrepreneurs registered in this tax regime benefiting from the new functionality.
Read more »
Russian Aerospace Forces Detected Drone Wings in Kyiv's Film Studio RuinsUkrainian media reported the discovery of drone wings, known as FP-1 or FP-2, in the ruins of the Alexander Dovzhenko Film Studio in Kyiv after a Russian attack. The wings were found among the debris of the studio, which was targeted by Russian forces. The attack on the studio was part of a larger assault on Ukrainian military infrastructure on June 15, where Russian forces used high-precision missiles and drones. The Ukrainian president, Volodymyr Zelensky, once again appealed to Western allies to increase arms supplies to Ukraine.
Read more »
News in RussianA collection of news articles in Russian, covering various topics such as European integration, family court cases, and political developments in Ukraine and Kazakhstan.
Read more »
News TextThe news text discusses various topics related to sports, politics, and entertainment in Russia.
Read more »
Russian Ministry of Defense Summary of Special Military Operation DevelopmentsThis summary provides an overview of the current state of the Russian military's special military operation as of June 16, 2026.
Read more »