Russian News Headlines

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Россия и Буркина-Фасо встретятся в товарищеском матче. Андреева в финале РГ, Шнайдер проиграла 114-й ракетке, Батраков не перейдет в «ПСЖ», Ираола в «Ливерпуле», еще один бразилец в «Зените» и другие новости Генпродюсер «Матч ТВ»: «Футбол остается праймовым продуктом для нас.
РПЛ собирает самые большие рейтинги, качество растет. Матч в туре делаем продакшн, снимаем по мировым стандартам» Захарова о том, будут ли в МИД РФ болеть за Узбекистан на ЧМ-2026: «А можно будем поддерживать всем сердцем? Будем поддерживать, следить, по-спортивному болеть» Дегтярев о пиве на стадионах: «Не являюсь противником легких алкогольных напитков на трибунах по двум причинам. Первая – это уже испытано, инцидентов не было.
Второе – это доходы» Мамаев о Мостовом: «Многие смеются над высказываниями про нефутбольных людей, но прислушайтесь к таким людям, дайте возможность. Они не сделают хуже тех, кого привозят» Перес о цели за 150 млн евро: «Он абсолютный галактико, игрок калибра Фигу, Зидана, Роналдо, Криштиану, Кака. Он не из АПЛ» Флорентино Перес: «Во вторник предложу 150+ млн евро – больше всего в истории «Реала» – за игрока из топ-клуба ЛЧ.
Это не Олисе, не Доку, не Холанд, не Кейн» Перес не верит, что Рикельме купит в «Реал» Холанда: «Сплошной блеф. Вот почему я здесь – для защиты «Реала». Никто не защитит клуб лучше меня» Гендиректор «МЮ» Беррада: «Хотели бы, чтобы Бруну остался. Фантастический капитан.
Провел отличный сезон на поле, но и показал всем, что он отличный лидер» Смертин о суточном забеге: «Cказал Моссаковскому перед стартом: «Миша, обещаю, на шаг не перейду». Когда сказали, что надо идти, уточнил у Миши, можно ли. Ответил: «Я тебе разрешаю» Лещенко о Тюкавине и «Зените»: «Уйдет и уйдет, держать никто не будет. На первом месте – благополучие, деньги, комфорт игрока.
Константин – нормальный футболист, но далеко не выдающийся» Шварц хочет оценить Нгамале на тренировках и принять решение о контракте форварда. Договор игрока с «Динамо» истекает 30 июня («СЭ») «Россия не затерялась бы на ЧМ-2026 и поборолась бы за выход из группы. Мы составили конкуренцию Египту, играли на равных». Сычев о команде Карпина «Бенфика» и экс-тренер «Фулхэма» Силва согласовали контракт по схеме «2+1». Марку сменит Моуринью в случае его ухода в «Реал
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