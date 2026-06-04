Russian News Headlines

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Михаил Сергачев: "У меня не возникает вопросов, ехать ли летом в Россию. Это дом. Страна, в которой я вырос" Панарин – 44-й в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии The Hockey News.
Бушар – 46-й, Шестеркин – 47-й, Сергачев – 49-й, Уилсон – 50-й Симашев из "Юты" о разнице менталитетов в России и США: "Там проще ко всему относятся – в плане хоккея тоже. Там ребята получают удовольствие от игры" Сергачев провел мастер-класс для ДЮСШ "Нефтехимика": "Постарался передать ребятам нюансы, которые реально могут помочь в матче. Их задача – впитать это и использовать" Вячеслав Фетисов: "Матч торговых палат России и США не приблизит нас к товарищеской игре сборных КХЛ и НХЛ.
Никак не повлияет, но все равно надо проводить такие матчи" Никита Дыняк: "Радулов – легенда, настоящий мастер. Он сам сильный, и делает людей вокруг себя еще сильнее. Ему просто нужно быть в команде" Ротенберг о Месси и Роналду: "Если выбирать одного игрока, то Лионель, вокруг него можно команду выстроить. А Криштиану нужно мяч доставить.
Но если они вместе, это идеальная комбинация" Ларионов о СКА: "Все идет к тому, что команда подбирается очень интересная. Она будет готова бороться за самые высокие цели" Ларионов о Тардифе: "Под давлением общественности и федераций он не смог отделить политику от спорта, быть твердым и до конца принципиальным" Агент Коттона: "Оказаться в ЦСКА – мечта любого спортсмена, это возможность играть в топ-клубе. Алекс был приятно удивлен, когда я сообщил ему о предложении
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