Russian News Headlines

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Самедов: «Дай бог Сафонову выиграть и третью, и четвертую Лигу чемпионов. Мы все будем счастливы» Это спортивный подвиг. Тюкавин — об участии Смертина в чемпионате России по суточному бегу Игры пройдут очень рано, но я буду как раз вставать на рыбалку.

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Задача на следующий сезон — выйти в РПЛ» Футболисты РПЛ выиграют чемпионат мира-2026? Есть два реальных претендента Следите за новостями. Константин Тюкавин с женой отправился в Санкт‑Петербург Зенит» четвертый год подряд стал самым посещаемым клубом Восточной Европ





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