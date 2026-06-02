Russian News Headlines

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Ерохин перешел в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года. Всего за петербуржцев он провел 273 матча, в которых забил 46 мячей и сделал 16 результативных передач.
Вместе с «сине-бело-голубыми» он стал семикратным чемпионом России, дважды обладателем Кубка России и пять раз Суперкубка страны.
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