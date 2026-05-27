Russian News Headlines

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В четверг сборная России сыграет с командой Египта. Встреча пройдет в Каире. — У Головина перелом пальца, он не играл последнюю игру. Минимум месяц у него пауза без нагрузок, — передает слова Карпина корреспондент «Матч ТВ».

В июне сборная России также проведет BetBoom товарищеские игры против Буркина‑Фасо и Тринидада и Тобаго. Прямую трансляцию BetBoom матча Египет — Россия смотрите в четверг с 20:30 на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Хотелось мальчика, но на этом свет клином не сошелся. Главное, чтобы был здоровый и не тупой — Карпин о пополнении в семье Карпин — о голах Литвинова за «Спартак»: «Естественно случайно.

Бывает, попал по мячу» Сторожук рассказал о желании создать что‑то уникальное в «Торпедо» Генпрокуроры Нью‑Йорка и Нью‑Джерси начали расследование в отношении ФИФА из‑за ситуации с билетами на ЧМ‑2026 В Индии демонтируют 21‑метровую статую Месси из‑за шаткости конструкции Не спешу продлевать контракт, надо многое обсудить». Винисиус высказался о продолжении карьеры в «Реале» Правилами применения рекомендательных технологи





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