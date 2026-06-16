Russian Hockey News

The news text discusses various topics related to Russian hockey, including the statement of a Belarusian politician, the achievements of a Russian hockey player in the NHL, the changes in the KHL schedule, and the record-breaking streak of Russian players winning the Stanley Cup.

государственный тренер национальной команды по хоккею с шайбой Евгений Ворсин. — Прим.

«Чемпионата» ), где люди наши? Почему не видят то, что у нас аж половина команды — импортные? У вас что, лишние деньги — платить американцам, россиянам и другим? Это же вы не учитываете, что в российском хоккее пять человек ограничение на легионеров, а у нас этого нет.

У нас аж 14 человек россиян и иностранцев. Так как мы будем развивать свой хоккей, как будет сборная играть потом? Я вам сказал, что там должны быть свои — доморощенные», — приводит слова Лукашенко «Белта».

«Благодаррим Тортса за работу, которую он проводил в нашей команде с момента присоединения к организации в марте. Когда было принято решение пригласить Тортса в «Вегас», нам нужен был немедленный помощник в решающий момент сезона. Опыт и лидерские качества Тортса оказались именно тем импульсом, который нам был нужен, и помогли нам выйти в финал Кубка Стэнли. Мы благодарны Тортсу за его страсть, искренность и преданность нашей организации и желаем ему и его семье всего наилучшего», — цитирует Маккриммона пресс-служба клуба.

Международная федерация хоккея на своём сайте не упомянула российских игроков клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» в материале о завоевании командой Кубка Стэнли. В составе победителей выступают трое российских хоккеистов: голкиперупомянуты только американец Джейккоб Славин, датчане Фредерик Андерсен, Николай Элерс, канадцы Тейлор Холл, Логан Стэнковен, Джордан Стаал, Шон Уокер и Сет Джарвис, финн Себастьян Ахо, а также главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.

Хотя бы один игрок из России становится обладателем Кубка Стэнли 11 сезонов подряд, это рекордная серия в истории (вторая по продолжительности — семь сезонов). В последний раз российские хоккеисты не смогли взять этот трофей в сезоне-2014/2015, когда чемпионом стал «Чикаго Блэкхоукс». Дойл Сомерби 31-летний американский защитник провёл 235 матчей в составе «Шанхайских Драконов». На его счету 49 (11+38) очков и 532 заблокированных броска.

До КХЛ играл в АХЛ за «Таксон» и «Кливленд», а до того дважды становился чемпионом NCAA East в составе Бостонского Университета. Сезон-2025/2026 «Лада» закончила на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги и не сумела выйти в плей-офф. Форвард провёл во Владивостоке последние два сезона. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ на его счету 13 (7+6) очков в 64 встречах.

Всего за карьеру в КХЛ он заработал 114 (59+55) очков в 419 матчах. С 2019 по 2024 год воспитанник Усть-Каменогорска выступал за астанинский «Барыс». Напомним, команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет таким же, как и год назад — 182. С момента старта чемпионата до первой паузы команды проведут 93 игровых дня подряд.

Расписание составлено таким образом, чтобы равномерно распределить встречи по дням. В среднем каждый день будет проходить 4,11 матча — это повторение минимального значения за всю историю КХЛ. У календаря нового сезона – более плавная структура, главной задачей было равномерно распределить встречи по дням и избежать пустых или слишком загруженных дней. В чемпионате-2026/2027 не будет игровых дней с девятью матчами, а число восьмиматчевых дней сократилось с пяти до двух.

В календаре увеличено число игровых дней с тремя, четырьмя и пятью встречами до 39, 39 и 37 вместо 35, 37, 33 соответственно. Более равномерное распределение игр по дням – меньше пиковых нагрузок на болельщиков: по ходу сезона-2026/2027 зрители смогут охватить своим вниманием больше интересующих их матчей





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