Russian News

📆5/28/2026 9:54 PM
The news text contains several series of a fictional police drama, focusing on the investigation of various crimes and the actions of the main character, Oleg Grovom. The text also mentions real-life events and characters related to the Russian mafia and corruption.

Последнее предупреждение, 1-я серия Бывший капитан ВДВ Олег Громов приезжает в город Белоярск, чтобы навестить старого друга и тренера Вышенкова. Вышенков — для своих просто Саныч — возглавляет Белоярское отделение вневедомственной охраны на железной дороге.

Он сразу же предлагает Громову остаться в городе и возглавить группу быстрого реагирования, которая создается для защиты магистрали от бандитов. Громов поначалу собирается отказаться, но трагедия с близким другом заставляет его изменить это решение. Последнее предупреждение, 2-я серия Громова официально берут на работу. С подбором бойцов в группу быстрого реагирования ему помогает психолог Тихонова.

Одновременно майор расследует гибель Саныча и приходит к выводу, что того сперва убили, а затем подбросили тело на рельсы, чтобы сымитировать несчастный случай. Восточный курьер, 1-я серия Проводники пассажирского состава помогают бандитам перевозить слитки золота. Преображенскому докладывают об успешной отправке груза и убеждают его в том, что информацию об ограблении поезда с лекарствами Громову слил Масаргин. Майор в это время узнает от следователя про работника депо, работающего на Креста, и просит организовать с ним встречу.

Восточный курьер, 2-я серия В грузовом вагоне на одной из станций срабатывает сигнал тревоги. На место вызывают Громова с ГБР. Майор устраивает разнос охраннику, который на время оставил груз и чуть его не лишился. Тут же Громова просят срочно подойти к поезду с заключенными.

После остановки в вагоне находят несколько трупов военнослужащих… Без свидетелей, 1-я серия После задержания машины с золотом Громов предлагает изменить правила охраны грузов и допуска на закрытую территорию у железных дорог. Куликов сообщает ему о готовности Федюнина встретиться и пообщаться, но в депо Громова ждет неприятный сюрприз… Тем временем в небольшой гостинице бизнесмен Голубев, который собирался обнародовать компромат на Креста, после бурной ночи просыпается рядом с трупом проститутки.

Без свидетелей, 2-я серия Куликов отправляется в Новопетровск к горничной, чтобы опросить ее по делу Голубева. Девушка утверждает: бизнесмен ранее не водил к себе путан, а в тот роковой вечер двое мужчин буквально втолкнули к нему в номер пьяную проститутку. Громов наведывается в элитный коттеджный поселок, чтобы «пообщаться» с одним из местных авторитетов. От него Олег узнает о темной лошадке по прозвищу Сатана, который контролирует городскую мафию… Дела давно минувших дней, 1-я серия После убийства Дато тучи над Преображенским сгущаются.

Киллеры открывают огонь по его машине, но за рулем сидит Шураев, одолживший авто у шефа. Куликов подслушивает разговор между Преображенским и неким Миштой, который требует со всесильного адвоката деньги. Дела давно минувших дней, 2-я серия На железной дороге — ЧП: грузовой поезд со взрывчаткой, на пути которого — пассажирский экспресс, не стал останавливаться на разъезде. Центр управления перевозками дает команду начать срочную эвакуацию пассажиров.

Почти сразу об инциденте узнает команда Громова, которая возвращается на станцию в одном из вагонов «беглеца». Бойцы хотят по крыше добраться до локомотива и предотвратить столкновение, но времени у них практически нет

