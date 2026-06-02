Roman Gofman appointed as head of Mossad, the Israeli external intelligence service

The appointment of General-Major Roman Gofman, a Belarusian, as the head of the Israeli external intelligence service Mossad is considered a historic event, as it is the highest post in the security structures that has ever been held by a representative of the former Soviet republics in Israel's history.
Генерал-майора Романа Гофмана, выходца из Белоруссии, назначили на должность главы израильской службы внешней разведки «Моссад». Официальная церемония вступления Гофмана в должность прошла 2 июня в штаб-квартире «Моссада» в присутствии высокопоставленных лиц Израиля.
Назначение Гофмана на этот пост считается событием исторического значения, так как это самый высокий пост в структурах безопасности, который когда-либо занимал представитель репатриантов из стран бывшего Советского Союза в истории Израиля. Назначение уроженца Белоруссии генерал-майора Романа Гофмана на должность главы израильской службы внешней разведки "Моссад" является историческим событием, так как это наивысший пост в системе безопасности еврейского государства, который когда-либо занимал выходец из СССР, сообщил РИА Новости советник главы правительства Израиля Дмитрий Гендельман.
"Назначение генерал-майора Романа Гофмана на должность главы службы внешней разведки "Моссад" - событие исторического значения. Это самый высокий пост в структурах безопасности, который когда-либо занимал представитель репатриантов из стран бывшего Советского Союза в истории Израиля", - заявил Гендельман. Собеседник агентства отметил, что подобным назначением Нетаньяху подтвердил приверженность принципу, согласно которому ключевые посты в системе национальной безопасности занимают наиболее компетентные специалисты вне зависимости от происхождения. В городе Мозырь, в 1976 году, родился генерал-майор Роман Гофман.
В 1990 он вместе с семьей репатриировался в Израиль. Гофман ранее занимал ряд высоких командных должностей в, включая командование 75-м батальоном, региональной бригадой "Эцион", 7-й бронетанковой бригадой и прочее. Военный чиновник также пользуется высоким доверием премьера Нетаньяху с момента вступления в должность военного секретаря премьер-министра в мае 2024 года. Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года
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