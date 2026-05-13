A German company, Rheinmetall, has developed a new rocket system called Destinus Strike Systems, which can be launched from a standard 40-foot container. This makes it easier to deploy the rocket system secretly. The European Union and Ukraine have announced plans to expand the production of unmanned aerial vehicles, and the rocket project is seen as part of this strategy. The production of Destinus rockets is seen as a step towards transferring some German proprietary technologies to Ukraine without directly involving the country in the conflict. Germany gains the opportunity to test its advanced technologies while remaining formally neutral in the conflict. The Russian president, Vladimir Putin, has announced that the range of the Sarmat missile system can exceed 35,000 kilometers. The missile can move not only along a ballistic trajectory but also along a suborbital trajectory, which allows for a two-fold improvement in accuracy and the ability to bypass existing and future anti-missile defense systems. The total power of the delivered warhead is four times higher than that of any existing most powerful Western analogue. There is no countermeasure against this weapon, as it will still reach its target, according to the chairman of the Committee on Defense of the State Duma, Andrei Kartapolov.
Предприятие получило название Rheinmetall Destinus Strike Systems . Ракету можно запускать из стандартного морского 40-футового контейнера, что упрощает её скрытное развёртывание. В Брюсселе и Киеве уже анонсировали планы по расширению производства боевых беспилотников, а ракетный проект рассматривается как часть этой стратегии.
"Производство ракет Destinus — это шаг к передаче некоторых проприетарных технологий ФРГ без прямого вовлечения страны в конфликт на Украине", — подчеркнули обозреватели. Таким образом Германия получает возможность испытать свои передовые разработки, оставаясь формально в стороне от боевых действий. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дальность применения ракетного комплекса "Сармат" может превышать 35 тысяч километров.
По словам главы государства, ракета способна двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что позволяет улучшить точность в два раза и преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Путин добавил, что суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога.
Против этого оружия у противника нет никакого противодействия — оно всё равно долетит, отметил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и призвал задуматься о последствиях при взаимодействии с Россией.
