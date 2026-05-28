Record-breaking '30 до 30' competition: 1150 applicants, 30 winners

The '30 до 30' competition, which aims to identify the most promising young talents in various fields, received a record number of applications this year. The final list of winners includes entrepreneurs, scientists, athletes, artists, and more, showcasing the diverse range of achievements and potential of the next generation.

У рейтинга 10 категорий: « Предприниматели », «Управление», «Финансы и инвестиции», «Наука и технологии», «Социальные практики», «Спорт и киберспорт», «Искусство», «Музыка», «Мода и дизайн», «Новые медиа». Лонг-лист из ста номинантов редакция формировала вместе c экспертным советом.

Кроме сотен их рекомендаций, мы также рассматривали заявки, которые поступили через форму на сайте проекта. В этом году «конкурс на место» стал рекордным: редакция получила 1150 заявок (в прошлом году их было 800). Выбрать лучших оказалось непросто. Основные критерии остались неизменными: возраст (не старше 30 лет), профессиональные достижения (особенно за последний год) и конкурентоспособность в России и мире.

Как и в прошлые годы, мы не оценивали личное состояние номинантов. Итоговый топ-30, по три лауреата в каждой категории, редакция определила путем голосования читателей и жюри





