The reconstruction of Leningradsky Station in Moscow was completed on May 22, 2022, after a thorough renovation. The historic station has been transformed into a modern transportation hub with new waiting areas, modern navigation, cafes, shops, and a mosaic mural covering 800 square meters. The station also features a museum on the fourth floor, direct metro access, and a new business center.

В пятницу, 22 мая, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал после реконструкции. В историческом здании появились новые зоны ожидания, в том числе для семей с детьми и пассажиров с питомцами, современная навигация, кафе и магазины, а также мозаичное панно площадью 800 кв. м и целый музей.

Ориентирован на пассажиров История Ленинградского вокзала насчитывает уже более 170 лет. Его построили в 1849 году, и тогда это было небольшое двухэтажное здание 50 на 25 метров с двумя путями и каменными платформами, накрытыми навесом-дебаркадером. За всю историю он несколько раз ремонтировался и реконструировался, причем в последний раз — в 1970-х годах, когда к нему пристроили трехэтажное крыло, а дебаркадер заменили полноценным главным залом.

С тех пор он исправно выполнял свою функцию и пользовался большим спросом, но все же время берет свое, и к 2024 году Ленинградский вокзал безнадежно устарел. Именно тогда было решено заняться полной его реконструкцией. Об этом на церемонии открытия рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Начали с самого старого и значимого вокзала — Ленинградского, который, к сожалению, физически и морально устарел. Провели его полную реконструкцию. По сути дела, сейчас это новый вокзал с новыми сервисами, с новым уровнем комфорта для работников и, конечно, в первую очередь для пассажиров», — рассказал Сергей Собянин. Такой, каким его задумал Тон Стоит сказать, что историческая часть вокзала была сохранена и отреставрирована.

Для этого провели научное историко-архитектурное исследование, обмерили строение при помощи лазерного сканирования, разобрали слой краски буквально по слоям и вернули вокзалу такой внешний вид, каким его задумывал архитектор Константин Тон. Более позднюю часть здания полностью переоборудовали. Так, благодаря избавлению от лишних торговых площадок зона для пассажиров выросла более чем в три раза, а количество посадочных мест теперь превышает тысячу.

Появились комнаты ожидания для семей с детьми, где лишний шум не помешает малышам поспать, зал для пассажиров с питомцами, детский клуб «Союзмультфильм», обновленный медицинский пункт, кафе и рестораны для длительного ожидания, бизнес-зал. Без магазинов пассажиры тоже не остались: на цокольном этаже появилась торговая галерея, аренда в которой соответствует средним показателям городских площадок, а потому цены на этих точках не должны быть завышенными. Отдельное внимание уделили навигации и пропускной способности.

Во-первых, на вокзал сейчас можно войти из трех входных групп, а в ближайшее время откроются еще две. Пересадка на метро теперь осуществляется напрямую, без выхода на улицу, а вокруг здания и над платформами появились навесы, благодаря которым пассажиры больше не будут мокнуть под дождем и снегом. Перемещаться по вокзалу также стало удобнее: внутри поддерживается комфортная температура на уровне +22–25 ºС, а благодаря 220 цифровым элементам навигации, в том числе 23 табло отправления поездов, потеряться или пропустить свой состав просто невозможно.

Украшением главного зала стали настенные мозаичные панно, площадь которых превышает 800 кв. м. На них друг напротив друга изображены виды столицы и Санкт-Петербурга. Оценят пассажиры и музей вокзала, открывшийся на четвертом этаже. Здесь, благодаря воссозданным в мельчайших подробностях интерьерам, можно погрузиться в эпоху середины XIX века и увидеть момент, когда архитектор Константин Тон представляет проект вокзала императору.

Самое приятное — подниматься по лестнице не придется, на 4-й этаж здания ведет лифт. Крупнейший транспортный узел «Площадь трех вокзалов», где находится Ленинградский вокзал, в настоящий момент является крупнейшим транспортным узлом страны. Она объединила станции двух линий метро, двух линий МЦД, остановки наземного транспорта и, конечно, сами вокзалы. Ежедневно этой инфраструктурой пользуются более 350 тысяч человек.

Более того, по расчетам экспертов, к 2040 году, когда здесь построят вокзал для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, пассажиропоток может вырасти до 500 тысяч человек в сутки. Поэтому реконструкция Ленинградского вокзала и благоустройство прилегающей к нему территории — это лишь первая ласточка. Следующая цель — обновление Ярославского вокзала, которого москвичи и жители Подмосковья ждут с нетерпением.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Ленинградский вокзал после реконструкции В пятницу, 22 мая, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор «РЖД» Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал после реконструкции. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин Внешне историческое здание было сохранено, но начинка у вокзала абсолютно новая. © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин Вокзал получил современную технологичную навигацию, благодаря которой пассажиры с легкостью получают всю необходимую информаци





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Leningradsky Station Moscow Reconstruction Museum Modernization

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Russian Hockey Federation Referees Disciplined in Last Match in Moscow | OnlineBet MHL Final NearsRussian Hockey Federation referees disciplined in last match in Moscow. Meanwhile, the Ice Hockey MHL final nears with the teams unable to fly together. Avokin - one of the best Hockey league talents in Russia - has been staying overseas due to a COVID-19 precautionary order. The Swiss defeat the Austrian team in World Hockey Championship. The online broadcast of Avokin's tour with 8 unanswered goals as player Damjan Rat responded to the victory in online voting by viewers

Read more »

Moscow Describes Its High-Tech Industry PositionThe mayor of Moscow, Sergei Sobianin, has stated that Moscow is a leader in several high-tech industries, including radioelectronics, aircraft production, aeronautics, and food processing. The city's radioelectronics revenue increased by 35% in 2025, food processing by 13%, pharmaceuticals by 11% and 15%, and aeronautics by 7%. He also mentioned that the city's electric vehicle industry has grown to 10 times its previous size.

Read more »

В «Москва-сити» «освободилось» почти 16% офисных площадейЭто связано с выходом на рынок несостоявшейся штаб-квартиры РЖД в Moscow Towers

Read more »

Russian woman buys abandoned baroque palace with 94.5 Belarusian rubles in Belarus, starts reconstructionA Russian woman, Tatiana, has become the owner of a baroque palace, Radzivill Palace, built in 1751 and lying vacant for several years. She purchased it for only 94.5 Belarusian rubles, which is approximately 2,300 Russian rubles. The palace was demolished in parts in the past, causing the city to ask people to provide financial help for restoration. The new owner hopes to restore the palace and turn it into a social project, with plans to open an apartment hotel, a cafe, and interactive museum halls. The Belarusian government will allow some rooms to be accessible for tours. Tatiana plans to move there eventually and convert the palace into her permanent home.

Read more »

May in Moscow unusually hot and humid, records broken daily, including temperature of 30.5 degrees, followed by rainfall and thunderstormsThe article describes the unusual start of spring and summer in Moscow, with high temperatures and rainfall days following records being broken daily.

Read more »

Paul van Dyk returns to Russia for New Year's Eve concerts in Moscow and SochiPaul van Dyk, a prominent figure in the development of modern club culture, will be returning to Russia for two New Year's Eve concerts in Moscow and Sochi. The concerts will take place at the VK Stadium in Moscow and the Rosa Hall in Sochi. The artist expressed his love for Russia and his anticipation of meeting the audience, stating that he wants to see how Moscow has changed and promises two unforgettable shows.

Read more »