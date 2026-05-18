Red Bull Racing denies blame for bad luck at 24 Hours of Nurburgring

After the Red Bull Racing team was unable to secure victory at the 24 Hours of Nurburgring due to a broken drive train, they have maintained that the incident was an unfortunate accident and not a result of aggressive piloting.

по команде Verstappen Racing заявил, что поломка привода, лишившая экипаж победы в «24 часах Нюрбургринга», не связана с агрессивным пилотажем и является чистой случайностью.

"Я думаю, это просто невезение. Это механическая поломка. Привод был абсолютно новым. Более того, последние шесть или семь часов мы ехали очень осторожно, потому что обе машины были в такой сильной позиции и не было нужды рисковать.

Мы не атаковали поребрики, мы были осторожны - и это всё равно случилось. Не думаю, . Это было за много часов до того. Думаю, было бы слишком связывать это с тем эпизодом.

Это автоспорт. К сожалению, сегодня это случилось с нами, но я не думаю, что здесь есть кого винить. Мы провели потрясающую гонку. Фактически мы ехали идеально.

Я долго мечтал выиграть эту гонку. Но, в конце концов, мы просто гонщики. Это наш спорт, и мы любим его. Гонки таковы - многое нельзя контролировать, и иногда это причиняет боль.

Однако это не должно становиться огромной драмой. Мы вернёмся в следующем году", - приводит слова Хункадельи издание Motorsport





