Psy (Пак Чэ Сан) доставили в прокуратуру по подозрению в незаконном получении психотропных препаратов

В Южной Корее певца и рэпера Psy (настоящее имя Пак Чэ Сан) доставили в прокуратуру по подозрению в незаконном получении психотропных препаратов, сообщает Korea Times со ссылкой на полицию Сеула. По данным следствия, в период с 2022 по 2025 год менеджер исполнителя и другие третьи лица получали за артиста по доверенности психотропные препараты «Ксанакс» и «Стилнокс». Рецепты на лекарства были выписаны в ходе лечения Psy в университетской больнице Сеула. Всего в рамках этого дела 29 мая были арестованы шесть человек, включая Psy, его менеджера и врача, выписавшего рецепты. Все они доставлены в прокуратуру. Согласно южнокорейскому законодательству, только пациент, который лично обращался к врачу, может получать лекарства по рецепту. Нарушение карается тюремным заключением на срок до одного года или штрафом до 10 миллионов вон (около 6,6 тысячи долларов). «Ксанакс» и «Стилнокс» — психотропные препараты, используемые для лечения нарушений сна, тревожных расстройств и депрессии. Из-за высокого риска зависимости пациенту требуется очное обследование и выписка рецептов.

В Южной Корее певца и рэпера Psy (настоящее имя Пак Чэ Сан ) доставили в прокуратуру по подозрению в незаконном получении психотропных препаратов, сообщает Korea Times со ссылкой на полицию Сеула.

По данным следствия, в период с 2022 по 2025 год менеджер исполнителя и другие третьи лица получали за артиста по доверенности психотропные препараты «Ксанакс» и «Стилнокс». Рецепты на лекарства были выписаны в ходе лечения Psy в университетской больнице Сеула. Всего в рамках этого дела 29 мая были арестованы шесть человек, включая Psy, его менеджера и врача, выписавшего рецепты. Все они доставлены в прокуратуру.

Согласно южнокорейскому законодательству, только пациент, который лично обращался к врачу, может получать лекарства по рецепту. Нарушение карается тюремным заключением на срок до одного года или штрафом до 10 миллионов вон (около 6,6 тысячи долларов).

«Ксанакс» и «Стилнокс» — психотропные препараты, используемые для лечения нарушений сна, тревожных расстройств и депрессии. Из-за высокого риска зависимости пациенту требуется очное обследование и выписка рецептов





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Psy Пак Чэ Сан Южная Корея Прокуратура Нарушение Запрещенное Получение Психотропные Препараты Ксанакс Стилнокс Нарушения Сна Тревожные Расстройства Депрессия

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Сибирь, 29 марта 2025 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 3 : 2 - Фонбет КХЛ — плей-офф 2024/2025 (Кубок Гагарина 2025)Салават Юлаев - Сибирь, 29 марта 2025 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Фонбет КХЛ — плей-офф 2024/2025 (Кубок Гагарина 2025)

Read more »

ЦСКА, 29 мая 2025 - счет 86 : 70, обзор матча, итоги и статистика встречиЗенит - ЦСКА, 29 мая 2025 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Единая лига ВТБ 2024/2025

Read more »

Бавария, 29 июня 2025 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 2 : 4Фламенго - Бавария, 29 июня 2025 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Клубный чемпионат мира 2025

Read more »

Балтика, 29 июля 2025 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 1 : 1Акрон - Балтика, 29 июля 2025 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Фонбет Кубок России 2025/2026

Read more »

В Южной Корее задержали автора хита Gangnam StyleЮжнокорейского музыканта PSY (настоящее имя — Пак Чжэ Сан), получившего известность в 2012 году благодаря хиту Gangnam Style, задержали полицейские. Об этом сообщает «Ёнхап»

Read more »

Психолог объяснила причины возвращения в болезненные отношенияЛюди нередко возвращаются в отношения, в которых им было плохо, не из-за желания страдать, а из-за привычных эмоциональных сценариев. Об этом 29 апреля рассказала «Известиям» психолог, основательница Profi Psy Team Лия Шагабутдинова.

Read more »