Pragmata: Новый хит от создателей Resident Evil покоряет игроков Steam

Игра Pragmata, разработанная студией, подарившей миру Resident Evil, получила восторженные отзывы на Steam благодаря своему уникальному геймплею, потрясающей графике и трогательной истории. Игроки отмечают захватывающие бои и превосходную оптимизацию, хотя некоторые критикуют затянутость сражений.

17 апреля состоялся релиз Pragmata , амбициозного проекта от студии, создавшей культовую серию Resident Evil . Игра уже успела завоевать сердца игроков на платформе Steam , где она получила рейтинг «Крайне положительные» на основе более четырёх тысяч отзывов. Игроки высоко оценивают Pragmata за её уникальный геймплей, потрясающую графику и глубокий, трогательный сюжет. Особо выделяется захватывающая механика боев, в которую успешно интегрированы мини- игры , добавляющие динамики в перестрелки.

Разработчики также потрудились над оптимизацией, обеспечив плавный игровой процесс даже на самых требовательных настройках. Однако, как это часто бывает с новыми релизами, есть и те, кто высказал критику. Некоторые игроки считают, что сражения в Pragmata затягиваются, что может несколько снизить темп игры для определённой категории аудитории. Capcom в этом году демонстрирует впечатляющую продуктивность, предлагая игрокам богатый выбор контента. Pragmata, которую многие ждали с нетерпением, оправдывает ожидания. Первые впечатления от игры — это ощущение милой и душевной истории, подкреплённое визуальной составляющей высокого качества и нестандартным геймплеем. Есть надежда, что финал игры не омрачит игроков грустью и не вызовет слез. Pragmata — яркий пример «скрытого шедевра», игры, которая, возможно, не привлекла массовое внимание, но завоевала преданную аудиторию среди тех, кто решил дать ей шанс. Это не игра, призванная заменить собой все остальные, а скорее образцовый одиночный проект, способный подарить несколько вечеров увлекательного геймплея. Если вы устали от онлайн- баталий и ищете качественно сделанный, визуально привлекательный и законченный одиночный экшен, Pragmata — отличный выбор. С первых минут игра затягивает своей атмосферой. Великолепная графика, продуманный дизайн, интригующая история и безупречная оптимизация — всё это делает Pragmata выдающимся произведением. Особенно впечатляет производительность игры: 100 кадров в секунду на ультра-настройках с трассировкой лучей, при такой потрясающей графике и без каких-либо задержек — это настоящее достижение для разработчиков. Важно отметить, что в Pragmata используется собственный движок Capcom, а не Unreal Engine 5, что, по мнению многих, является неоспоримым плюсом. Capcom явно находится на подъеме после успешного релиза Resident Evil Requiem, и Pragmata подтверждает это. Игра оставила сильное впечатление, предлагая свежий взгляд на игровой процесс и повествование. Однако, есть и моменты, вызывающие вопросы. Некоторым игрокам не понравилась игровая механика, связанная с мини-играми во время сражений. По их мнению, растягивание геймплея за счет этих мини-игр, призванных лишь незначительно увеличить урон, делает бои утомительными и снижает значимость точных попаданий или попаданий по слабым точкам. Стерильная цветовая палитра игры Pragmata также вызвала неоднозначную реакцию. Pragmata уже доступна для игры на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Сюжет игры разворачивается вокруг космонавта по имени Хью, который оказывается на исследовательской станции в компании девочки-андроида Дианы. Вместе им предстоит противостоять злобному искусственному интеллекту, чтобы обрести возможность вернуться домой, на Землю





