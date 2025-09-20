Pro League Network: Авто-джитсу в Mustang, бои в гробах и другие безумные форматы

Обзор альтернативных спортивных соревнований от Pro League Network: авто-джитсу в автомобилях, схватки в гробах и другие необычные форматы, набирающие популярность в мире спорта.

В мире ММА и около спорт ивных развлечений наблюдается бурный рост альтернативных соревнований, стремящихся привлечь внимание зрителей нестандартными форматами. Эти лиги активно развиваются и осваивают новые направления, предлагая зрителям зрелища, выходящие за рамки традиционных единоборств. Мы уже стали свидетелями межгендерных поединков, боев два на один, битв на подушках, соревнований в доспехах и многих других необычных форматов, стремящихся к максимальному шоу.

Особенно выделяется Pro League Network (PLN), специализирующаяся на организации таких альтернативных спортивных мероприятий. PLN, основанная Биллом Юкатонисом и Майком Сальварисом в 2022 году, ориентируется на привлечение внимания аудитории и предоставление возможности делать ставки на нишевые виды спорта, особенно в те дни и часы, когда нет трансляций крупных спортивных событий. PLN полностью владеет правами на большинство своих форматов, выходя за рамки простого поп-ММА. Их начинания стартовали с SlapFight, соревнований по пощёчинам, конкурирующих с Power Slap Даны Уайта. Но самое интересное - это развитие 16 новых форматов, включая мини-гольф и стритбол 3х3. Однако, наибольший интерес вызывает авто-джитсу, где бойцы проводят схватки в автомобилях, набирая в среднем по 5 миллионов просмотров в неделю и даже транслируясь на ESPN Ocho.\Авто-джитсу предлагает зрителям зрелищные схватки в необычных условиях. Поединки проходят в два или три раунда, участники изначально пристегнуты ремнями безопасности. Победитель определяется в ходе схватки, в которой можно использовать все элементы салона, но ничего нельзя отрывать. Допускается использование ремней безопасности для удушающих приемов. Включать кондиционер запрещено, а выбраться из окна можно, но касаться земли ногами нельзя. В случае ничьей назначается дополнительный раунд на задних сиденьях. Одним из комментаторов авто-джитсу является легендарный боец UFC Марк Коулман, который считает эту дисциплину полезной для водителей. Инициатива создания авто-джитсу, как выясняется, принадлежит российскому ученому Вику Михееву, предложившему идею еще в 2020 году. Проект был реализован спустя три года, начав с Toyota Scion и перейдя к Mustang RTR. Майк Сальварис, один из основателей PLN, описывает авто-джитсу как невероятно захватывающее зрелище, открывающее новые тактические возможности. Комментатор Джей Ти Тилли отмечает интерес к участию в таких турнирах со стороны ветеранов UFC. Помимо авто-джитсу, PLN разрабатывает и другие нестандартные форматы, включая Войны в гробах. В этом формате участники борются в гробу, один пытается выбраться, а второй – удержать соперника внутри. Дебют Войн в гробах принес 33 миллиона зрителей во время прямого эфира у популярного стримера Кая Джената, что свидетельствует о большом потенциале данного формата. PLN также предлагает борьбу в автомобильных шинах, Chest Chop (бои открытой ладонью по груди) с участием Марка Коулмана. Информация о гонорарах участников пока остается не подтвержденной, ходят слухи о сумме в 500 долларов за выступление.\Продолжая расширять границы спортивных развлечений, Pro League Network активно экспериментирует с форматами, привлекая все больше внимания зрителей и делая ставку на зрелищность и нестандартность. Это отражает общий тренд в мире спорта, где все большее значение приобретает развлекательная составляющая. PLN ищет новые способы заинтересовать аудиторию, предлагая разнообразные состязания, способные удовлетворить запросы самых искушенных зрителей. Войны в гробах – яркий пример креативности и смелости в создании новых форматов, который вызвал большой интерес у публики. Развитие авто-джитсу и других нишевых видов спорта показывает стремление PLN не только к развлечению, но и к предоставлению возможности для ставок, что делает их деятельность привлекательной для широкой аудитории. Пока что формат Войн в гробах находится на стадии доработки, но уже сейчас он вызывает большой интерес. PLN продолжает экспериментировать с правилами и форматами, чтобы сделать свои шоу еще более захватывающими и интересными для зрителей. Этот подход открывает новые возможности для развития спортивных развлечений и привлечения новой аудитории, заинтересованной в нестандартных и зрелищных соревнованиях. Необычные форматы, предлагаемые PLN, подчеркивают стремление к созданию зрелищных шоу, выходящих за рамки традиционных представлений о спорте, и привлекающих внимание своей оригинальностью. Все это свидетельствует о динамичном развитии индустрии спортивных развлечений и готовности к новым вызовам





championat / 🏆 29. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Pro League Network PLN Авто-Джитсу Бои В Гробах Альтернативный Спорт ММА Спортивные Развлечения Схватка В Машине Slapfight Войны В Гробах

Россия Последние новости, Россия Последние новости

Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей

Xiaomi выпустила дорогой холодильник, который сохраняет нежность мясаITHome: Xiaomi представила заботящийся о мясе холодильник Mijia Refrigerator Pro

Прочитайте больше »

Новый iPhone оказался лучшим игровым смартфоном AppleБлогер Geekerwan протестировал iPhone 17 Pro в Resident Evil 4 и Death Standing

Прочитайте больше »

«Яблочный» сок: 17 причин покупать или не покупать iPhone 17 Pro Max«Известия» в числе первых протестировали новый флагман от Apple

Прочитайте больше »

Представлены новые умные часы Watch GT 6 и Watch GT 6 ProСтоят ли внимания новые смарт-функции для активной жизни

Прочитайте больше »

Короли безумия поп-ММА. Здесь дерутся в гробах и борются в машинахИ это далеко не всё, что предлагает Pro League Network.

Прочитайте больше »