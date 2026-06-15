Project Zero: первая в мире полностью электрическая суперяхта готовится к спуску на воду

На голландской верфи Vitters завершается строительство революционной 70-метровой парусной суперяхты Project Zero. Инновационное судно, разработанное студией Vripack и Dykstra Naval Architects, полностью отказывается от двигателей внутреннего сгорания, используя только энергию ветра, солнца и тепла. Яхта обеспечивает до двух недель автономности, обладает уникальной системой гидрогенерации и разработанным с участием Emirates Team New Zealand корпусом, повышающим эффективность. После спуска на воду Project Zero будет использоваться для частных круизов, чартеров и научных исследований, демонстрируя гармонию роскоши и экологии.

На голландской верфи Vitters близится к завершению строительство парусной суперяхты Project Zero - инновационного 70-метрового судна, которое позиционируется как первая в мире полностью электрическая суперяхта .

Проект, разработанный студией Vripack совместно с Dykstra Naval Architects, полностью исключает использование традиционных двигателей внутреннего сгорания, вместо этого применяя передовые системы, использующие энергию ветра, солнца и тепла. Работа над судном долгое время велась в условиях строжайшей секретности, но теперь стали доступны подробности его уникальной инженерной концепции. Создание Project Zero стало ответом на запросы владельцев, которые стремились совместить передовые экологичные технологии с эстетикой классического парусника. Это судно способно обеспечивать до двух недель полной автономности в море, предлагая практически неограниченную дальность хода.

Ключевой особенностью яхты является система гидрогенерации: уникальные турбинные пропеллеры вырабатывают энергию во время движения судна. Корпус, спроектированный при участии специалистов Emirates Team New Zealand, обладает особой изогнутой формой, которая повышает скорость на 2,5% и увеличивает эффективность генерации электричества на 8% по сравнению с традиционными аналогами. Дополнительно яхта оснащена солнечными панелями общей площадью 100 квадратных метров и ветрогенераторами, а накопленная энергия хранится в массивных аккумуляторных батареях совокупным весом 44 тонны.

Внешний вид судна сочетает современный алюминиевый корпус синего цвета с классической надстройкой из бразильского тика. Интерьеры продолжают экологическую концепцию: в отделке использованы дымчатый европейский дуб, натуральный камень и мебель из переработанной коры. Пространство спроектировано с акцентом на функциональность: модульная мебель в кокпите позволяет трансформировать зону отдыха в обеденную площадку для разного количества гостей, а салон легко превращается в рабочие помещения.

После спуска на воду, запланированного в текущем году, Project Zero будет использоваться как для частных круизов, так и для ограниченных чартеров. Кроме того, судно планируется задействовать в научных исследованиях, направленных на изучение технологий устойчивого развития и защиты океана. Этот проект знаменует собой важный этап в эволюции яхтостроения, доказывая, что роскошь и забота об окружающей среде могут сосуществовать в полной гармонии





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