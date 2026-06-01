Avi LeB, a professor at Harvard University and the head of the Breakthrough Listen project, believes that analyzing genetic data from popular services like 23andMe and Ancestry could potentially shed light on the origins of humanity. He mentioned the panspermia hypothesis, which suggests that life on Earth could have been seeded from space. LeB also suggested that traces of ancient extraterrestrial life could be hidden in our DNA, potentially manifesting as unusual genetic traits.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииВ США вызвала общественный резонанс информация о якобы существующей программе ЦРУ, связанной с анализом генетических данных из популярных сервисов, включая 23andMe и Ancestry.

Профессор Гарвардского университета, глава проекта по поиску внеземной жизни «Галилео» Ави Леб утверждает, что такие исследования могут иметь научную ценность, пишутПо его мнению, изучение ДНК в крупных базах данных может потенциально помочь в изучении происхождения человечества. Он упомянул гипотезу панспермии, согласно которой жизнь на Земле могла быть занесена из космоса. Леб заявил, что в человеческой ДНК теоретически могут сохраняться следы древнего заноса примитивных форм жизни с других планет, например с Марса.

Он подчеркнул, что такие следы не будут выглядеть как «инопланетные» в прямом смысле, но могут проявляться в виде необычных генетических особенностей, требующих отдельного изучения. При этом, по словам американского астрофизика, поиск «пришельцев» на Земле малоперспективен, поскольку межзвёздные перелёты потребовали бы крайне продвинутых технологий и заняли бы десятки тысяч лет даже при скорости света. Кроме того, профессор отметил, что космическая среда слишком агрессивна для выживания биологических организмов, что делает такие путешествия крайне маловероятными





