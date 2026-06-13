Police in Lima, Peru, Conduct Unusual Drug Bust, Disguising as World Cup Mascots

Specialized police unit in Lima, Peru, conducted an unusual drug bust, disguising as World Cup mascots. The operation was recorded and published by the Peruvian police press service. The suspects were arrested for drug trafficking and the bust was successful, despite losing two officers' helmets during the entry.
В столице Перу Лиме полицейские провели операцию по задержанию наркодилера, переодевшись в ростовые куклы талисманов чемпионата мира по футболу. Кадры необычного штурма опубликовала пресс-служба полиции Перу, подробности выяснило AP.
На записи видно, как стражи порядка в образах лося Мэйпла и белоголового орлана Клатча с помощью тарана крушат металлические ворота. Ворвавшись внутрь, они надели наручники на подозреваемого и изъяли пакеты с неустановленными веществами, а также оружие. Третий талисман — ягуар Зайю — в рейде не участвовал. Associated Press, что, несмотря на потерю двумя оперативниками огромных фетровых голов при входе, всё прошло по плану.
По его словам, разведка выяснила, что цель — ярый футбольный болельщик, живущий атмосферой мундиаля. Чтобы усыпить бдительность фигуранта и приблизиться к нему незаметно, бойцов спецподразделения «Зелёный отряд» и облачили в костюмы маскотов. Это подразделение уже не впервые попадает в заголовки благодаря креативным маскировкам. На Хэллоуин его сотрудники наряжались супергероями Marvel, а в День святого Валентина в 2025 году выходили на задание в костюмах капибар.
Официальная задача отряда — пресечение «микротрафика» и уличных преступлений, связанных с наркотиками. Имя арестованного не раскрывается. На других появившихся кадрах мужчина идёт по улице в наручниках в сопровождении Лося и Орлана, уже водрузивших головы на место. В соцсетях ведомства его называют предполагаемым участником преступной группировки.
В Грузии были задержаны пять человек по обвинению в пособничестве при реализации наркотиков в особо крупном размере. Среди фигурантов — граждане Грузии, Киргизии, России и Украины, сообщили в пресс-службе МВД. Следствие установило, что злоумышленники намеревались ввезти в страну запрещённые вещества в международных посылках для дальнейшего сбыта. Во время обысков правоохранители изъяли 311 таблеток MDMA, до 9 кг мефедрона, более 2 кг метадона, до 4 кг гашиша, до 1,5 кг клефедрона, а также марихуану, кетамин и альфа-ПВП
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