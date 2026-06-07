Oracle, Роулинг и Майкл Сэйлор: биографии и успехи

Oracle, созданная Ларри Эллисоном, стала отраслевым стандартом для реляционных баз данных. Роулинг, пережив насилие и став матерью-одиночкой, создала серию книг о Гарри Поттере, став одной из самых успешных писательниц современности. Майкл Сэйлор основал MicroStrategy, которая достигла пика популярности во время пузыря доткомов, но затем столкнулась с кризисом и конфликтом с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

В 1977 году, когда на рынке лишь начинали появляться первые персональные компьютеры, Ларри Эллисон стал соучредителем компании Oracle , разработчика корпоративного ПО. Воспользовавшись преимуществом первопроходца зарождающейся индустрии, он превратил реляционные базы данных Oracle — ПО, позволяющее систематизировать огромные объемы информации в виде взаимосвязанных таблиц, — в отраслевой стандарт.

В период бума доткомов в 1999 году рыночная капитализация компании уже превысила $150 млрд. Однако в 2010-х начала расти популярность облачных технологий. Внезапно компания Oracle, чей бизнес строился на установке своих продуктов в серверных залах корпораций, стала «динозавром» индустрии. Тем временем Amazon Web Services и Microsoft Azure активно начали отбирать долю компании на рынке.

Акции Oracle, упавшие на 75% во время краха доткомов, едва держались на плаву, в то время как такие конкуренты, как Salesforce, стремительно вырывались вперед. Эллисон решил адаптировать Oracle для новой эпохи: он инвестировал в собственную облачную инфраструктуру Oracle Cloud Infrastructure (OCI), а затем — в строительство высокопроизводительных дата-центров.

«Эллисон никогда не упускал из виду главное, что выделяет компанию на рынке. И он продолжает внедрять инновации в этом направлении — а именно в развитие баз данных», — отмечает аналитик финансовой компании Baird Financial Corporation Роб Оливер.

Сейчас, когда Эллисону уже за 80 лет, он вновь пожинает плоды успеха: на волне популярности ИИ рыночная стоимость его компании в сентябре 2025 года ненадолго приблизилась к $1 трлн, а его личное состояние достигло $295 млрд, что вывело его в пятерку богатейших людей мира. В августе прошлого года Эллисон еще больше укрепил свои позиции: его сын Дэвид получил контроль над Paramount в результате слияния компании со Skydance Media.

Ожидается, что сделка по приобретению Warner Bros Discovery за $111 млрд будет закрыта к сентябрю, и Эллисон станет главой медиа-империи, охватывающей такие каналы, как CNN, CBS, HGTV и HBO. Сейчас одним из наиболее ценных активов, принадлежащих семье Эллисон, является волшебная франшиза про магов, созданная Джоан Роулинг — участницей рейтинга «50 бунтарей». В 1990 году, пережив домашнее насилие и оставшись матерью-одиночкой на социальном пособии, Роулинг начала писать свою первую книгу о Гарри Поттере.

Общемировой тираж серии превысил отметку в 600 млн экземпляров, а по ее мотивам было снято 11 фильмов, кассовые сборы каждого из которых составили от $400 млн до более чем $1 млрд. В 2004 году Forbes USA включил Роулинг в рейтинг богатейших людей мира, однако ее масштабная благотворительная деятельность привела к снижению размера ее состояния и в 2012 году писательница покинула ряды миллиардеров.

Кроме того, в 2019 году на Роулинг обрушилась волна ненависти в интернете из-за ее взглядов на трансгендерность («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), в результате чего такие звезды кинофраншизы «Гарри Поттер», как Эмма Уотсон и Дэниел Рэдклифф, публично дистанцировались от нее.

«Люди писали твиты, носили футболки и выходили с плакатами, не только называя меня трансфобкой, но и желая мне смерти», — написала Роулинг в X в августе прошлого года. Однако в 2026 году Роулинг ждало триумфальное возвращение. В 2027 году начнется показ нового сериала по вселенной «Гарри Поттера» на HBO Max. По оценкам Forbes USA, производство первого сезона обошлось в $100 млн, и если HBO снимет все семь сезонов — по числу оригинальных книг, — бюджет может заметно возрасти.

В мае был дан старт второму сезону. Кроме того, прошлым летом в парке развлечений Universal Epic Universe в Орландо открылась третья по счету новая зона на территории Wizarding World, посвященной волшебной вселенной писательницы. В целом франшиза «Гарри Поттер» словно прикоснулась к «воскрешающему камню»: сегодня она ежегодно приносит Роулинг около $80 млн в виде роялти от книг, театральных постановок, сувенирной продукции, видеоигр и прочего. После тринадцатилетнего отсутствия в рейтинге богатейших людей мира состояние Роулинг сейчас оценивается в $1,2 млрд.

Майкл Сэйлор впервые появился на страницах Forbes USA в сентябре 1998 года, когда ему было всего 33 года. В то время MicroStrategy — компания по разработке ПО, базирующаяся в Тайсонс-Корнер, штат Вирджиния, основанная им в 1989 году сразу после окончания Массачусетского технологического института (MTI) — занималась разработкой ПО для анализа данных и бизнес-аналитики. Компания переживала период расцвета во время пузыря доткомов, а личное состояние Сэйлора на пике достигало почти $14 млрд.

Затем пузырь лопнул, MicroStrategy вступила в конфликт с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), а ПО для анализа данных приняло массовый характер. Акции MicroStrategy на протяжении долгих лет находились в упадке, и о Сэйлоре почти ничего не было слышно, пока в 2020 году он не обратил внимание на биткои





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