OneTwoTrip sale, chemical production in Tula, and chemical company growth

The news text covers the sale of the travel booking service OneTwoTrip, the launch of a chemical production facility in Tula, and the growth of a chemical company. The sale of OneTwoTrip is being considered by potential buyers, and the company has been on the market for about half a year. The price and terms of the transaction are not disclosed. The founder of OneTwoTrip, Petr Kutis, founded the platform in 2011. The platform is used by more than 11 million people and offers over 800 airlines and 3 million hotels, hostels, and apartments. The annual revenue of the company (White Travel) in 2025 is expected to reach 4.3 billion rubles, and the profit is expected to be 46.7 million rubles, according to the SPARK report. The chemical company 'Concentration' (formerly AppScience) will start producing small-scale chemicals in Tula. The investment amount (with partners) is expected to be 350 million rubles. The production will take place in two production halls and a production and technological facility. The company expects to produce hundreds of tons of raw materials per year. The second year of operation is expected to generate revenue of more than 500 million rubles (without VAT), and the payback period is expected to be three to four years. The graduates of the chemical faculty of the Moscow State University, Maxim Pustovalev, Marsel Gumirov, and Igor Yaremenko, were launched in 2020. The first few years of the startup were spent as a service for delivering chemicals abroad. In 2022, Alexander Pavlov joined the project, who was then the head of supply for chemical production. He is now the fourth founder of 'Concentration', a company with a contract and in-house production of complex chemicals. In 2025, the revenue of all entities in the company (Life Signs, Pankekals, Sain, Technologies Import, Gerd), which are owned by the parent company 'Concentration', is expected to exceed 7.1 billion rubles, and the profit is expected to be 97 million rubles.
Дайджест охватывает период с 30 мая по 5 июня. Сервис бронирования OneTwoTrip выставлен на продажу, сообщили «Известия» со ссылкой на источники. По данным газеты, компания обратилась к потенциальным покупателям около полугода назад.
Сумма и условия сделки не раскрываются. По оценке источника на рынке инвестиций, OneTwoTrip могут продать за 5–10 млрд рублей. Неназванный совладелец крупного туроператора считает, что стоимость не превысит 2 млрд рублей. Разработчик ПО для управления отелями Travelline оценивает долю компании на рынке в 2%.
Сделка может быть интересна как отраслевым игрокам вроде Pegas Touristik и Anex, так и тем, кто только планирует выйти в сферу путешествий, например, банкам, считает управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. OneTwoTrip в 2011 году основал Петр Кутис. Платформой, по ее собственным данным, пользуются более 11 млн человек, на ней представлено свыше 800 авиакомпаний и 3 млн отелей, хостелов и апартаментов.
Выручка компании (ООО «Вайт тревел») в 2025 году составила 4,3 млрд рублей, прибыль — 46,7 млн рублей, следует из СПАРК. Химический холдинг «Концентрация» (бывшая AppScience) запустит в Тульской области производство малотоннажной химии, рассказали Forbes в компании. Объем инвестиций (при участии партнеров) составит 350 млн рублей. На площадке разместятся два цеха для синтеза химического сырья и производственно-технологический участок.
Завод будет выпускать вспомогательные вещества для фармацевтики, ингредиенты для косметической промышленности и интермедиаты для производства химических продуктов, например, оболочки таблеток и эмульгаторы. Предприятие заработает в конце 2026-го, производить планируют сотни тонн сырья в год. По собственным подсчетам, на второй год работы выручка площадки превысит 500 млн рублей (без НДС), срок окупаемости составит три–четыре года. AppScience в 2020 году запустили выпускники химического факультета МГУ им.
М. В. Ломоносова Максим Пустовалов, Марсель Гумеров и Игорь Яременко. Первые несколько лет стартап работал как сервис доставки химикатов из-за рубежа. В 2022 году к проекту присоединился Александр Панов, тогда руководитель поставок сырья для химических производств. Сейчас он четвертый основатель «Концентрации», холдинга с контрактным и собственным производством сложных химикатов — бизнес перешел на новую модель этом году.
В 2025-м выручка всех юрлиц компании (ООО «Лайф сайнс», ООО «Панкемикалс», ООО «Сайнс», ООО «Технологии импорта», ООО «Герда»), которыми владеет АО «Концентрация», превысила 7,1 млрд рублей, прибыль — 97 млн рублей
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