Издание OneFootball продолжает освещать последние новости перед стартом чемпионата мира по футболу. На этот раз журналисты собрали сборную самых возрастных игроков, которые получили шанс представлять свои команды на мундиале. Также читайте о переговорах "Барсы" и "Атлетико" по Альваресу, которые зашли в тупик, и о приглашении первого видеооператора национальной команды России Евгения Маликова на игру с Буркина-Фасо. Андрей Канчельскис также высказался о важности ехать в "Комо" для сборной России, отметив, что Италия и Лига чемпионов - это без вопросов, а Саудовская Аравия вообще - не понятие.

Издание OneFootball продолжает прогревать публику перед скорым стартом чемпионата мира по футбол у, который стартует на следующей неделе. На этот раз журналисты собрали сборную самых возрастных игроков, которые получили шанс представлять свои команды на мундиале .

С двадцаткой стариков, которым тут место, можете ознакомиться с подробностями на нашем сайте. Также читайте о переговорах "Барсы" и "Атлетико" по Альваресу, которые зашли в тупик, и о приглашении первого видеооператора национальной команды России Евгения Маликова на игру с Буркина-Фасо. Андрей Канчельскис также высказался о важности ехать в "Комо" для сборной России, отметив, что Италия и Лига чемпионов - это без вопросов, а Саудовская Аравия вообще - не понятие.





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Onefootball Мундиале Сборная Игроки Проговоры Альваресу Видеооператор Россия Буркина-Фасо Андрей Канчельскис \Комо\

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