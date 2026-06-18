National Technological Prize 'Priority - 2026' Begins Accepting Entries

The National Technological Prize 'Priority - 2026' has announced the start of accepting entries for its annual competition. The first round of the competition will run until the end of June. The prize, established in 2015, focuses on achievements in technological development and the implementation of innovative solutions. This year's competition includes 43 categories, including 21 industry-specific, 14 technological, and eight special categories. Additionally, there is a category for 'Priority-Person', which recognizes contributions to the development and promotion of industrial technologies in Russia. The press service of the prize reported that among the competitive directions are artificial intelligence in production, automation and digitalization of production processes, development of new materials and technologies, medical and pharmaceutical developments, as well as IT solutions for industry. Participants in the competition can be technology developers, companies implementing innovative solutions, and companies implementing projects in the field of technological development. The executive director of the prize, Eugene Pinayev, noted that they are observing an increase in projects related to technological development in various sectors of the economy. The prize allows for the presentation of such solutions to the professional community.
Оргкомитет Национальной технологической премии за достижения в области разработки и внедрения передовых технологий 'Приоритет - 2026' объявил о начале приема заявок. Первый отборочный этап конкурса продлится до конца июня.
Премия проводится с 2015 года и посвящена достижению в сфере технологических разработок и внедрения инновационных решений. В текущем году конкурс включает 43 номинации: 21 отраслевую, 14 технологических и восемь специальных. Также предусмотрена номинация 'Приоритет-Персона', которой отмечают вклад в развитие и продвижение промышленных технологий в России. В пресс-службе премии сообщили, что среди конкурсных направлений представлены искусственный интеллект в производстве, автоматизация и цифровизация производственных процессов, разработка новых материалов и технологий, медицинские и фармацевтические разработки, а также ИТ-решения для промышленности.
Участниками конкурса могут стать организации-разработчики технологий, предприятия, внедряющие инновационные решения, а также компании, реализующие проекты в сфере технологического развития.
'Мы наблюдаем рост числа проектов, связанных с технологическим развитием различных отраслей экономики. Премия позволяет представить такие решения профессиональному сообществу', — отметил исполнительный директор премии Евгений Пинаев. В программу конкурса войдут презентации проектов, экспертные обсуждения и открытые мероприятия для участников и членов экспертного совета. По итогам прошлого года лауреатами премии стали 24 компании, представившие проекты в сфере технологической модернизации и цифровизации производств. Итоги конкурса планируется подвести в ноябре текущего года в Москве
National Technological Prize Priorit - 2026 Achievements In Technological Development Innovative Solutions Artificial Intelligence In Production Automation And Digitalization Of Production Pr Development Of New Materials And Technologies Medical And Pharmaceutical Developments IT Solutions For Industry
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Результаты матчей чемпионата мира по футболу 2026 за 16 июня, турнирная таблица ЧМНа чемпионате мира‑2026 по футболу было сыграно четыре матча во вторник, 16 июня.
Read more »
Дубль Кейна принёс Англии победу над сборной Хорватии на чемпионате мира — 2026Англия — Хорватия: результат матча 17 июня 2026, счет 4:2, ЧМ по футболу 2026
Read more »
Узбекистан проиграл Колумбии в первом матче на чемпионате мира — 2026Узбекистан проиграл Колумбии в первом матче на чемпионате мира — 2026
Read more »
2-й тур чемпионата мира по футболу: экспрессЭкспресс на матчи 18 июня 2026 года.
Read more »
Результаты матчей чемпионата мира по футболу 2026 за 17 июня, турнирная таблица ЧМНа чемпионате мира‑2026 по футболу было сыграно четыре матча в среду, 17 июня.
Read more »
Узбекистан стартовал на ЧМ-2026 с поражения, Махачев узнал следующего соперникаВ регламент футбольного Кубка России перед сезоном 2026/27 внесли изменения
Read more »